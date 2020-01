Gayà: "Los cuatro equipos queremos ganar como si no hubiera un mañana"

José Luis Gayà y Albert Celades hablaron para los medios de comunicación en la previa del partido de semifinales de la Supercopa de España frente al Real Madrid. El lateral izquierdo fue el primero en tomar la palabra y responder a las preguntas.

Las bajas de Bale y Benzema

"Son dos grandísimos jugadores y a nosotros nos puede eneficiar, pero nunca se sabe porque el Madrid tiene una plantilla muy amplia. Si no están ellos, habrá otros que lo intentarán hacer igual que ellos".

La baja de Rodrigo

"Hemos tenido muchas bajas, aunque ahora recuperamos a jugadores. Rodrigo es fundamental para nosotros y no lo vamos a tener. Es un jugador para nosotros referencial. Nos perjudica no tenerlo. Ellos tampoco tienen a Bale y Benzema".

El precedente de la Liga

"Sabemos lo que tenemos que hacer ante un equipo como el Madrid. Hicimos un gran partido en Mestalla con opciones de ganarles. Es bueno haber jugado hace poco contra ellos, podemos analizarlo en video y corregir las cosas que no hicimos bien".

Supercopa a un solo partido: más opciones de ganar

"Eso nunca se sabe. Cada partido es un mundo. A un partido puede ser mejor para nosotros, no digo que no. Pero ganando al Madrid no hemos hecho nada, luego habría otro partido. Esta nueva competición te exige ganar los dos partidos. Hay que recordar que somos los campeones de Copa y vamos con ambición".

Qué aprendió el Valencia del partido de Liga

"Ante el Madrid no te puedes relajar ni un segundo, es verdad que fue un córner pero no te puedes relajar. Si queremos ganar, hay que jugar los 90 minutos concentrados".

Ilusión por la Supercopa tras siete partidos sin perder

"La afrontamos con la máxima ilusión posible. Es un formato nuevo, mucha ilusión, para ganar hay que ganar a dos grandes rivales, vale la pena luchar por ello".

¿Competición prioritaria para el Valencia?

"Los cuatro queremos ganar como si no hubiera un mañana. No hay nadie que no quiera ganar. A nosotros nos hace una ilusión enorme y a los demás también".

Pocos aficionados españoles en Arabia

"Los jugadores queremos que la gente esté con nosotros pero entendemos que no hayan podido viajar. Intentaremos llevar la Supercopa a casa".

Nuevo formato de la Supercopa

"El fútbol evoluciona, queramos o no. Estamos encantados de estar aquí. Venimos con la máxima ilusión posible".