Varane, ¿estás de broma?: "Sabemos lo que ha costado jugar esta competición"

El central madridista Raphael Varane, uno de los capitanes del Real Madrid, fue el encargado de valorar la primera semifinal de la Supercopa de España ante el Valencia CF en Yeda. El jugador puso la nota anecdótica con una de sus respuestas, "sabemos lo que nos jugamos y lo que ha costado jugar la competición", cuando en realidad está en Arabia Saudí como invitado gracias a que la Federación Española cambió a finales de abril el modelo de la competición de dos a cuatro equipos. El Real Madrid ni siquiera se habría ganado el derecho a participar por ser segundo en LaLiga, que fue el Atlético, ni por ser el mejor de los semifinalistas de la Copa, después de caer en el Bernabéu por 0-3 ante el Barça.

Estas son las declaraciones de Varane previas al partido:



La motivación del Madrid en la nueva Supercopa

"Es un partido distinto por el contexto, estamos a dos partidos de un título. Empezamos la competición con ilusión. Sabemos lo que nos jugamos y lo que ha costado jugar la competición. Queremos ganar el primer título del año y tenemos muchas ganas de competir con un título en juego".



Bajas de Benzema y Bale

"Sabemos el talento que tienen pero somos el Madrid y tenemos una plantilla con mucha calidad. El entrenador decide quién juega pero nosotros estamos preparados para competir y luchar. Nunca hay excusas en el fútbol".



Pros y contras del nuevo formato de la Supercopa

"Importa poco lo que me guste más o menos: tenemos que competir y adaptarnos a esta fórmula. Cuando hay un título en juego nos ilusiona mucho y tenemos ganas de competir. Ahora es un contexto distinto pero somos profesionales y nos adaptamos a lo que toca".



Preocupación por la falta de gol

"No, estamos satisfechos de lo que estamos haciendo. Sabemos que podemos mejorar, pero en este equipo hay talento: cada jugador puede dar un plus en la creación ofensiva. A nivel colectivo nos sentimos bien. No importa quién marca los goles, solo queremos ganar, luego los goles llegan, si todo estamos bien y con confianza".



Margen de mejora del equipo

"Me siento bien a nivel individual. Siempre intento dar lo máximo y trabajo a diario para seguir así y ayudar a mis compañeros".