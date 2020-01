Celades analiza la eliminación: "Nos ha faltado estar más activos"

El técnico del Valencia CF, Albert Celades, ha analizado la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid en la sala de prensa del King Abdullah de Jeddah. Estas fueron sus declaraciones íntegras:

¿Qué le ha pasado al Valencia?

No hemos hecho un buen partido, no hemos estado a nuestro nivel real y nos ha costado mucho desde el inicio, nos ha costado defender ese talento del Madrid y nos ha costado enlazar jugadas, hemos puesto más centrocampistas para tener el balón pero no hemos tenido continuidad y no hemos llegado al área contraria.

No ha sido el día del Valencia.

No hemos tenido un buen día, nos ha faltado estar más activos, cuando uno juega contra el Madrid tiene que estar con más actividad, no hemos estado bien ni con balón ni sin balón, al final los jugadores se han esforzado hasta el final y se ha seguido luchando hasta el final.

No es normal el primer gol. ¿Cómo lo ha visto?

Es cierto que hasta ese momento tampoco estábamos demasiado bien, pero ese gol nos ha hecho daño por cómo se ha producido, nos ha costado recuperarnos, son cosas que uno cree que no pueden suceder pero suceden.

¿Le ha sorprendido el planteamiento del Madrid?

Valorábamos que pudiera jugar con cinco centrocampostas y jugar con solo un delantero centro, la primera media hora de Mestalla fue muy parecida, tuvieron buen juego interior, en ese aspecto ha sido algo parecido.

Vuelve la Liga, la Copa del Rey... hay que seguir adelante.

Es un momento que no es fácil, con la derrota se te queda un mal cuerpo pero hay que mirar hacia adelante y hay que seguir preparándonos para lo que viene que es mucho, ahora hay que descansar y prepararnos para el partido de Liga, no queda otra que pasar página.

¿Tiene alguna instrucción del club para priorizar la Copa o la Supercopa con respecto a la Liga?

No.

¿Ha sido determinante el apoyo de la afición local al Real Madrid?

No creo que haya sido determinante, aunque el Madrid ha tenido más apoyo que el Valencia.