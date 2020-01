"No hemos estado a la altura y tenemos que sacar conclusiones"

"No hemos estado a la altura". Más sinceras no pueden ser las palabras de Denis Cheryshev, futbolista del Valencia CF tras la merecida derrota del conjunto de Mestalla en Arabia ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España.

¿No os da la sensación de que no habéis competido?

Sí, totalmente, no hemos estado a la altura, no hemos estado bien, hoy no hemos estado cómodos en el partido y no ha sido el Valencia CF de toda la temporada, ahora hay que sacar conclusiones y a seguir que queda muchísimo.

¿Os ha sorprendido el Madrid con cinco centrocampistas?

El Madrid es un gran equipo, que puede jugar en muchos registros, nosotros hemos salido a hacer nuestro partido, pero no nos ha salido bien, es una pena.

¿Ha afectado mucho ese primer gol con el fallo de Jaume?

Duele el gol, pero más que un fallo de Jaume, es un fallo de concentración de todos. Mentalmente te afecta ese gol porque a partir de ese gol se ha puesto todo cuesta arriba.