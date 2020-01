Luis Enrique habla sobre Gabriel Paulista

Luis Enrique, seleccionador nacional, abre las puertas de la Roja a Gabriel Paulista, a la espera de que en breve el central brasileño concluya los trámites para su nacionalización. El jugador del Valencia CF ya ha declarado sus deseos de defender a la Roja en la Euro 2020 y en la noche de este miércoles el entrenador ha afirmado que "evidentemente" está pendiente de sus evoluciones.

Estas son las preguntas que Luis Enrique ha respondido en los micrófonos de Movistar + en el descanso de la semifinal de la Supercopa entre el Valencia y el Real Madrid.

-¿Está pendiente de Gabriel Paulista? Pronto va a ser seleccionable.

Evidentemente, como de de cualquier seleccionable. Paulista está en gestión para poder ser seleccionable y estoy abierto a cualquier posibilidad.

-¿Cómo está llevando la vuelta a su rutina?

Vuelta a la rutina, haciendo lo que me gusta, seguir a los jugadores que pueden jugar con España

-¿Qué le parece este nuevo formato de la Supercopa de España?

A mí me gusta. De hecho, la Supercopa de España por las fechas cuando se jugaba a doble partido parecía un mero trámite de verano. Con estas fechas y formato me parece muy atractivo.

-¿Se queda hasta la final del domingo?

Me quedo hasta que se acabe la fiesta de la Supercopa

-Una pena no poder observar a Rodrigo Moreno. Hay un ramillete amplio de atacantes en buen momento...

Tenemos jugadores que pueden hacer gol, no sólo los delanteros. Les vamos a pedir que se unan en esa faceta goleadora porque no tenemos un delantero de 30 goles, si no un equipo donde el gol está repartido y necesitamos de la ayuda de todos.

-Dani Parejo, uno de los jugadores que estará motivado con poder volver porque usted le dio la alternativa

Todos estarán motivados, los que rindieron conmigo (como él) o los que han tenido la oportunidad de ir cuando yo no estaba. Lo que queremos es que estén todos motivados y con ganas de aportar a la Selección y mejorar su rendimiento.