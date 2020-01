El Valencia CF busca en Arabia ante el Real Madrid la final que le correspondía por derecho

El Valencia llega crecido a la primera semifinal de la Supercopa de España: siete partidos consecutivos sin perder contemplan al equipo de Albert Celades, rival del Real Madrid en el primer partido oficial que el fútbol español disputará en Arabia Saudí, concretamente en la ciudad de Yeda. Ni siquiera la baja de su delantero de referencia, Rodrigo Moreno, merma la moral del equipo. «No podemos olvidar que somos el campeón de Copa», recordó Gayà, uno de los pesos pesados del equipo, en la previa. El Valencia no se olvidó de reivindicar su derecho a participar en una competición que este año cambia radicalmente de formato, decisión que ha enfrentado a club y Federación Española en los últimos meses, y se hace global.

Clasificado para los octavos de la Champions League y con excelentes perspectivas en Europa (se medirá al Atalanta) y en plena escalada en la clasificación de LaLiga, el Valencia CF intentará compensar la ausencia de Rodrigo apostando por Gameiro y Maxi como pareja de ataque: el francés y el uruguayo apenas han jugado juntos, pero a Celades no le quedan muchas opciones más en el ataque y por ahí podría ir su decisión. El centro del campo, en cambio, presenta más opciones, aunque todo apunta a que Soler y Ferran Torres ocuparán las alas, con Parejo y Kondogbia por dentro. Coquelin también tiene posibilidades de ser titular, aunque parece que Celades se puede estar planteando reservarlo.



Jaume o Cillessen

En defensa, Wass y Gayà serán los laterales: Garay parece fijo en el centro de la defensa, probablemente acompañado de Gabriel Paulista, aunque no sería de extrañar que Celades se jugase la carta Diakhaby.

La portería del Valencia vuelve a generar un interesante debate: el holandés y ex del Barça Jasper Cillessen es el teórico titular, pero las buenas actuaciones de Jaume Domènech en ausencia del holandés avivan la discusión bajo los palos. El sábado, con los dos disponibles, el míster apostó por el de Almenara.

Si no fuera suficiente con la fe y la convicción que existe en el vestuario para competir por este título, esa especie de reacción de rabia contra una situación de injusticia que sufre el club en esta competición, el último partido que enfrentó a ambos equipos (1-1 en Mestalla en la LaLiga) abona la sensación de que la primera semifinal de la Supercopa será intensa y disputada: si el Valencia no tiene a Rodrigo (ojo, ni a Guedes), el Real Madrid llega también muy mermado por las bajas (no estará Benzema y Bale solo viajará a Yeda si su equipo se mete en la final) y con la sensación de que Zidane no quiere arriesgar la buena dinámica de su equipo con una alineación plenamente titular.

Sin su '9' natural y sin Bale, lesionado también Hazard, Zidane podría apostar por Jovic como delantero centro titular: sería el primer gran test para el futbolista serbio del Real Madrid, que de momento no ha convencido al público del Bernabéu. En ataque le acompañarían dos aspirantes a crack, Rodrygo y Vinicius: los dos brasileños parecen empeñados en seguir caminos diferentes hacia la consolidación en el equipo madridista. Rodrygo tiene gol y Vinicius tiene todo lo demás. Más allá de los brasileños, Isco también parte con opciones de ser titular. En el centro del campo, salvo sorpresa, Zidane podría apostar por su tridente clásico: Valverde, Kroos y Casemiro, tres futbolistas de rendimiento asegurado y que han desplazado a Modric, Balón de Oro del año pasado, al banquillo. No se preven novedades en la defensa (Varane y Ramos en el eje, Carvajal y Marcelo en las bandas) pero no se puede descartar la posibilidad de que Zidane apueste por Areola en la portería, pese al extraordinario momento de Courtois.