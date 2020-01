Los próximos pasos del Valencia CF en el conflicto con Rubiales

El Valencia CF fracasó en su intento de conquistar el primer título del año 2020 al caer ante el Real Madrid en Jeddah, pero la Supercopa de España no ha acabado para el club. Sigue latente el conflicto con la Real Federación Española de Fútbol por el reparto de los premios por participar en esta competición que en la que el Valencia CF percibe una cantidad muy inferior al resto, Barcelona, Real Madrid e incluso Atlético de Madrid.

El club de Mestalla cumplió con el protocolo, acudió hasta Arabia Saudí para participar y no perjudicar el desarrollo del torneo, pero eso no significa que vaya a renunciar a sus derechos siempre que le asista la ley. Anil Murthy recordaba recientemente en una entravista a Marca que la Supercopa "es un torneo oficial prestigioso desde nuestro punto de vista y hay que tratarlo como tal. Un torneo oficial no es un torneo comercial. No estamos de acuerdo con la Federación en este tema puntual del reparto económico. Entre la Federación y el club vamos a ir hasta el fin del proceso para reclamar lo que es justo desde nuestro punto de vista para un campeón de Copa".



El Valencia CF, tal como adelantó en su día SUPER y confirma el presidente, firmó el contrato que le presentó la RFEF incluyendo un "no conforme" en lo que respecta a las cantidades que ingresa el club. "Yo firmé el contrato no conforme en particular con el reparto económico. El 'no conforme' es específicamente en esta cláusula y vamos a ir hasta el fin para reclamar lo que es justo para el Valencia. Somos el campeón de Copa, ganamos al Barcelona de Messi, fue un gran día para el Valencia, para todo el mundo. Y yo no puedo aceptar condiciones diferentes que considero injustas. ¿Cómo voy a justificar esto ante la afición o ante la propiedad? Salimos de Valencia para jugar en Arabia como campeón de la Copa con condiciones muy inferiores", dice.



¿Qué pasos va a dar a partir de ahora el Valencia CF para defender su postura? Los servicios jurídicos del club están en marcha y el club no descarta que todo acabe en la justicia ordinaria, al tratarse de un conflicto económico y no deportivo. Puede ser un proceso largo aunque Murthy tiene claro que están defendiendo una causa justa: "ahora hay cuatro clubes, pero el reparto económico por la parte deportiva debería ser el mismo. Tenemos derecho a competir en las mismas condiciones". Se ha dado el caso de que el Real Madrid, que no había ganado la Liga ni la Copa, acude como invitado cobrando un fijo que triplica al del Valencia CF, casi 7 millones por 2,5.

El reparto establecido por la Federación Española incluye dos cantidades, un fijo de 0,8 millones de euros para cada club por participar y otra por lo que llaman su palmarés histórico, en el que el Valencia sale claramente perjudicado: 1'7 millones por 3,2 del Atlético y 6 de Madrid y Barça. Aquí es donde está la clave de todo. La Federación que preside Luis Manuel Rubiales podría haber evitado este conflicto si ese fijo de 0,8 hubiera sido más alto, por ejemplo de 2 o 3 millones, con lo que la cantidad variable por palmarés había sido inferior y las diferencias entre unos clubes y otros más discretas. Pero así no les salían los números para Real Madrid y Barcelona.