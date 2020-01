La receta de Celades contra la derrota en la Supercopa

Del aeropuerto de Manises llegados desde Arabia, directos a trabajar. Es la receta de Albert Celades contra la contundente derrota que sufrió el Valencia CF ante el Real Madrid en la Supercopa de España. No estaba previsto que el equipo entrenara este jueves pero el autobús del club ha recogido a los futbolistas en Manises y los ha llevado a la Ciudad Deportiva donde han trabado a puerta cerrada.

El Valencia CF perdió de manera muy merecida y por momentos rozó el absurdo futbolístico, pero eso es tan real como que enfrente no había un equipo cualquiera. Este Real Madrid de Zidane es líder de la liga española empatado a puntos con el FC Barcelona justo cuando ha finalizado la primera vuelta. Es evidente que esta temporada para ganar el campeonato de la regularidad no hará falta hacer más de noventa puntos como en temporadas anteriores, pero eso no debe servir para quitar mérito deportivo al conjunto blanco que además es especialista en 'finales'.

La derrota es dura pero no es un drama porque los primeros críticos con el partido fueron los futbolistas y hasta el entrenador. Celades habló de falta de actividad del equipo, que teniendo en cuenta el talante y la jerga del entrenador, es mucho decir, pero Gabriel Paulista y Denis Cherhyshev fueron más lejos. El brasileño hasta admitió que al equipo le faltó personalidad y el ruso dijo "hay que sacar conclusiones". Pues bien, la primera ha sido trabajar. Sin duda una buena señal.