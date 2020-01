El gesto solidario de Mathew Ryan con Australia

El exportero del Valencia CF, Mathew Ryan, ha tenido un gesto solidario con su país. Conmocionado por los incendios que azotan a Australia, el guardameta, que ahora juega en el Brighton, ha decidido sumarse a la lucha contra el fuego. Ryan donará 500 dólares -más de 300 euros- por cada parada que realice este fin de semana en su partido de la Premier.



Cada parada del portero tendrá premio en el partido que enfrentará a su equipo, el Brighton, este sábado ante el Everton.





I'll be donating $500 for every registered save by all @premierleague goalkeepers this weekend.



Please visit any of the sites below if you're able to contribute. Thank you ???? https://t.co/ALkFfMdOL8https://t.co/XhnSbJMHX0https://t.co/cOYyfGOZMVhttps://t.co/3aUufmplV7 pic.twitter.com/07QarFLEBJ