Novedades sobre Kang In Lee y Rodrigo en el Valencia

Novedades sobre Kang In Lee y Rodrigo en el Valencia J. M. LÓPEZ

El Valencia CF concluye la semana de la Supercopa, al menos, con una buena noticia. El regreso al grupo de Kang In Lee. El joven surcoreano ha sido la principal novedad este viernes en el trabajo colectivo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Después de mes y medio apartado por una rotura muscular, el zurdo ha podido ejercitarse al lado de los compañeros en una sesión previa a los dos días de descanso que Albert Celades ha dado al equipo con tal de que los jugadores liberen su mente tras el varapalo anímico que supuso la eliminación en semifinales a manos del Real Madrid el pasado miércoles (1-3).

Kang In se produjo una rotura muscular en el partido de Champions frente al Chelsea (2-2), disputado en Mestalla el 27 de noviembre. El futbolista quiso aguantar sobre el césped para ayudar al equipo en un partido en que todo estaba en juego. Mes y medio después la rotura de fibras ha sanado por completo y su vuelta está muy próxima. Como hace con todos y cada uno de los lesionados de importancia, Celades programará el regreso del asiático de manera gradual, sumando minutos progresivamente. Si bien, en principio y si la evolución no se tuerce, contra el Mallorca (domingo 19, a las 12:00) Kang In estará disponible para empezar a formar otra vez parte de las convocatorias.

Las ausencias en la sesión de este viernes por lesión han continuado siendo Cristiano Piccini, Manu Vallejo y Rodrigo Moreno, quien el jueves en el aeropuerto caminaba cojeando ligeramente y con la rodilla protegida con una rodillera especial. Todos estuvieron con el equipo en el viaje a Arabia Saudí.

Entre la expedición estuvo también Gonçalo Guedes. El portugués ha salido este viernes algo más tarde al césped que el resto del grupo para progresar con su progresión. Guedes ha estado haciendo carrera con un readaptador físico y, posteriormente, ha probado sus sensaciones con la pelota. Todo aún al margen del grupo.