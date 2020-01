Ferran: Objetivo Valencia - FC Barcelona

Las lesiones no dan tregua al Valencia. Ferran Torres sufre una fisura en el hueso del pie izquierdo que le mantendrá apartado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas. Así lo revelaron las pruebas médicas a las que se sometió el sábado por la mañana en un centro hospitalario de la ciudad. Un duro contratiempo para Albert Celades y para un futbolista que está atravesando por el mejor momento de su carrera. El de Foios se someterá a una nueva resonancia magnética en los próximos días cuando disminuya la inflamación para conocer el alcance de la lesión con mayor exactitud. Un mes sin Ferran es mucho tiempo para este Valencia.



La lesión se produjo el pasado viernes en el último entrenamiento de la semana. Ferran recibió una fuerte patada durante la sesión y tuvo que ser atendido por los servicios médicos. La lesión en un principio no revestía gravedad. El propio jugador fue quien le restó importancia a su salida de la ciudad deportiva de Paterna. El tratamiento antiinflamatorio parecía suficiente. Los problemas llegaron cuando el pie izquierdo del jugador comenzó a enfriarse. Ferran se despertó el sábado con dolor y muchas molestias a la hora de apoyar el pie. A continuación se puso en conctacto con el cuerpo médico del Valencia y se desplazó a una clínica para someterse a las pertinentes pruebas médicas. Los resultados no eran buenos. Ferran sufre una ligera fisura en el pie izquierdo cuyo tiempo estimado de recuperación es de alrededor de 3 a 4 semanas. Durante los próximos días tendrá que ayudarse de muletas y llevar una bota ortopédica como la del también lesionado Manu Vallejo.





«El jugador está pendiente de evolución en las próximas semanas", decía el parte médico oficial del club. Según el diagnóstico médico no estará contra el Real Mallorca el 19 de enero,De de ser así, tampoco estaría a disposición de Celades para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey del 22 de enero y unos hipotéticos octavos el 29 de enero. La lesiones óseas son muy traicioneras según los especialistas y requieren mucha paciencia en el proceso de recuperación. Ferran ya se ha puesto en manos de los fisios para intentar acortar plazos y volver cuanto antes al equipo siguiendo la hoja de ruta de recuperación marcada por el club.para el Valencia- Barça que se jugará en dos semanas. Es su objetivo y cree que es posible. Está en un estado de forma óptima, su nombre está en la agenda del seleccionador nacional Luis Enrique Además de Ferran,a la lista ante el Mallorca y Rodrigo Moreno es duda ante el Barça. Gonçalo Guedes Piccini y Manusiguen su recuperación con la mente puesta en el mes de febrero.

