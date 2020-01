"De Peter Lim pensaba que nos iba a cambiar Mestalla por un Wok"

Carol Tomás, monologuista y valencianista, estudió magisterio musical y ejerció de profesora durante 10 años, pero decidió dejarlo todo por la comedia igual que un día descubrió que la sangre que le corría por las venas era blanquinegra. Humor siempre de las cosas serias, como el Valencia CF.



¿Quién es Carol Tomás?

Pues Carol Tomás es una profesora de música pero metida a monologuista desde hace diez años, me ha gustado y aquí estoy en ello.

No hay muchos monologuistas, humoristas o cómicos valencianos. Está Manu Badenes, que ha escrito en SUPER...

Manu Badenes, ¡qué grande es! Raúl Antón, Olla Xunta, Óscar Tramolleres, que empezó con Olla Xunta, María Juan, las dos Patris...

¿Cómo está el mundo del humor en València?

Pues aguantando, como todo, sí que es verdad que con el tema de À Punt y Comediants ha salido gente pues por ejemplo como yo, que llevaba mucho tiempo haciendo monólogos pero no era conocida así como Óscar o como Raúl, y así gracias a Comediants gente como a Patricia Espejo o como Diego Barea la gente nos va conociendo un poquito más.

En su video de Twitter pone que ha estado con Buenafuente.

Sí, lo primero que hice en comedia, y sin dedicarme a ello porque estaba estudiando magisterio en la universidad, fue ser una de las 'churris' del Neng. Buenafuente le estaba buscando novia al Neng y entonces hicieron un casting aquí en València, yo pasaba de todos esos rollos, soy muy vergonzosa, y mis amigas de la facultad me apuntaron. Hice el casting en chándal, todas ahí 'emperifolladas', pero me cogieron y nada, fui a Buenafuente un poco a eso, hacía un poema, le daba un beso, no era una gran contratación, era una colaboradora, era como un juego que hacíamos pero para mí fue un sueño porque soy muy fan de 'El Terrat'.

¿Quiénes son pues sus referentes dentro del humor nacional?

Diría que Buenafuente, claro, y también Tricicle, Eva Hache y Raúl Cimas.

Y ahora Carol Tomás está haciendo una entrevista en SUPER porque en redes sociales nos hemos enterado de que eres muy valencianista.

Muy muy valencianista, pero, ¿sabes? Voy a contarte una cosa y a lo mejor se acaba aquí la entrevist. Yo desde chiquitina he jugado a fútbol siempre, en el cole, en el instituto, hasta en la universidad, y lo primero que vi en mi vida en el fútbol y el futbolista que me encantó desde siempre era Romario en el Barça, y entonces pues eso, que te gusta Romario, pues tú del Barça. Y yo muy del Barça, muy del Barça por Romario. Pero luego ya te haces mayor y el sentiment és el sentiment, o sea, ves esas finales de Champions que las pierdes y estás llorando y dices, ¡pues a ver si soy valencianista y no lo sabía! A mí me rescató para el valencianismo don Cláudio López. Y me convencí de que era valencianista con una derrota en la final de la Champions, sí, y lloré muchísimo con aquella final, además contra el Madrid... Y esa segunda que la tenías ahí, que te falla el penalti Carboni, ves ese Cañizares quitándose la medalla llorando...Es muy bonito pero a la vez muy 'jodido', lloré otra vez muchísimo. Ya cuando ganas la Liga, el doblete...

Hay otro humorista que pasó por aquí por SUPER que es Raúl Antón, y Manu Badenes, que se han manifestado como valencianistas.

Fíjate, Raúl Antón y yo fuimos compañeros en el instituto, imagínate eso en clase. Y él era un gran portero, ¿eso te lo ha contado? Pues sí, ¿y sabes quién bajaba a jugar con nosotros? Juanfran, vivía enfrente del instituto en Orriols, él entonces estaba en el Levante, iba con sus chancletas a entrenar y volvía y cuando eso se venía a jugar con nosotros en el patio del instituto.



Sí que tendría peligro eso de los dos en la misma clase, sí.

Raúl y yo la liábamos. Cogíamos la lista de clase y, como entonces era todavía con lápiz y papel, pues escribíamos nombres, por ejemplo, 'Aitor Tilla Fresca'. Luego llegaba la profesora, leía los nombres y toda la clase a revolcarse de risa. O nos escondíamos los dos durante toda la clase en el armario y cuando menos se lo esperaba la profesora salíamos y se quedaba flipando. La verdad es que era una mujer mayor la profesora y la 'puteábamos, al final fue a quejarse a la dirección.

A Raúl le va muy bien ahora y carol a seguirle la estela...

Él revienta allá donde va, el Olympia, Kinépolis, y yo muy contenta de que le vaya bien porque hemos crecido juntos. Antes de que Raúl pegara el 'petardazo', y ahora hablando en serio, muchas veces nos sentábamos los dos y decíamos, es que ya lo hemos probado todo, mira que lo hacemos bien, ¿qué nos falta? Y, fíjate, es una tontería, un video, un twitter...

¿A Raúl Antón le cambió su vida profesional un vídeo sobre el proceso de venta del Valencia CF?

Sí, creo que el primero fue uno sobre runners, pero es verdad que el video que más 'lo petó' fue el del Valencia. Lo compartísteis, le hicísteis entrevistas...

Por ejemplo, en clave de humor, ¿cuál es el jugador de este Valencia que tiene más chiste?

¿Tú sabes que yo soy familia lejana del 'Chufa'? Y ese también era valiente, eso de meterle pájaros a Luis Aragonés... ¿Ahora? No sé, este Correia, que no sabemos ni como habla. Qué fem en ell? En el camp a llaurar i que es fatja un home...

¿Y como vio la salida de Mateu y Marcelino?

Fue jodido, en clave de humor es difícil. Yo pensaba, estos nos cambian Mestalla por un Wok, ya verás. Después de años de travesía, llegas y ganas la final de la Copa del Rey, el equipo lo ves unido, una familia guerrera, y que te venga el hombre este y lo desmonte todo, dices, jolín, qué 'putada'. Humor poquito ahí, lo que pasa es que no está funcionando tan mal, Celades se está comportando bien el hombre, yo creo que ha cogido lo que estaba bien y ha dicho, vamos a continuar.

Y Celades tiene poco chiste también, ¿o piensa que no?

Es más serio que un botijo, pero eso es porque ha pasado por el Barça y el Madrid y se ha quedado así, y además al lado de Lopetegui que estaba...Creo que hasta ha quedado bastante bien para lo que le podría haber pasado. Poco chiste, poco, a mí me molaba más Emery, en las ruedas de prensa mira que lo pasaríais bien.

¿A qué personaje del Valencia CF le dedicaría un monólogo?

Sí que tenía un chiste de Guedes, porque cuando lo ficharon era un jugador que yo decía, uf, ese no, por las orejas más que nada. Decía, a ese la banda le va a hacer tope y no va a poder correr.

¿Y a Peter Lim?

A Peter Lim, es que como me cae tan mal.

¿Por qué?

No sé, es que es un hombre que ni aparece, muy 'sobrao', amigo del Mendes este... No sé, como que tiene el Valencia como un negocio y no hay sentiment ahí. Igual sí le haría un monólogo pero pegándole caña.

¿Tiene en su repertorio muchos chistes de fútbol?

Pues sí, la verdad es que meto chistes de fútbol, yo soy tan futbolera que cuando voy en el coche nunca paso de cuarta, porque quinta ya no es puesto Champions y me jode. A la Europa League yo no... O decía también que con Peter Lim este año ya no íbamos a jugar con portero porque lo iban a cambiar por un gatito de esos chinos que mueven la patita, cosas de estas.

¿A ver si es era el 'Gat de Almenara'?

Sí, uno que xarra molt en l'area i mira lo que li passa... Ay, mare!

Ay, mare! ¿Y cómo vivió la final de la Copa de Sevilla ?

Me fui a Alzira con un amigo que tengo allí, Ca Boret, tenéis que ir a comer allí unos arroces súper bien. Fuimos allí y lo pasamos súper bien. Sufrimos, claro, pero luego nos hicimos por allí unas cazallitas para celebrarlo y muy bien.

Lo que tampoco tendrá mucho chiste es lo que ha hecho Rubiales con la Supercopa...

¡Qué te parece! Yo me he despachado a gusto en Twitter. Rubiales, Rubiales, ¿qué pintan el Atlético y el Madrid? Si es el campeón de Liga contra el campeón de Copa, así de simple. Y luego, en serio, ¿qué es eso de llevársela a Arabia? Si es un país donde las mujeres están con los derechos tan restingidos, esa parafernalia de decir que las mujeres podrán entrar en el estadio... ¡incluso con los hombres! Sí, pero, ¿y mañana? Lo he visto del género tonto, que nos han querido tomar el pelo a todos.

¿Algún chiste a Marcelino?

Marcelino, pobret. Si es ahora mismo una novia despechada, no lo ha superado. Eso me pasó a mí con un novio que tenía, pero chico, un clavo quita otro clavo, yo me fui de discoteca y esa noche misma se me olvidó Marcelino... Está despechado total, va por las radios...'el Valencia lo creé yo'. Sí, 'guapi', fichaste hasta a Kempes. Como él tiene tantos arrestos, yo el otro día puse en Twitter que lo fiche el Málaga, que busca entrenador. Que no vaya desnudo ni nada, y a ver si tiene arrestos para decirle al jeque eso de fíchame a... ¡Es que era 'porculero', eh! Y, al final, mira, todos estos que quería fichar y están en el Celta, res de res, pero aquí Ferran el puto amo. ¿Por qué no lo renuevan ya?

La última, ¿por qué quiso y decidió dedicarse al humor?

Quise dedicarme al humor porque me siento muy bien cuando la gente se ríe de algo que digo o que hago yo, es como que me gusta que la gente de mi alrededor esté contenta. Ya lo hacía con los niños en la docencia y ahora lo hago para los adultos.