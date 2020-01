Cheryshev y Kang In: la hora de los zurdos en el Valencia CF

Cheryshev y Kang In: la hora de los zurdos en el Valencia CF

El Valencia CF ha vuelto este lunes a la actividad para preparar el encuentro del domingo en Mallorca. El inicio de una intensa serie de partidos –podría extenderse a diez, si alcanza las semifinales de Copa– hasta que el 19 de febrero termine la ida de octavos de Champions ante la Atalanta en San Siro. Un mes sin freno, en el que los pupilos de Albert Celades tendrán que seguir compitiendo también contra las lesiones. La baja de Ferran Torres, al menos en los próximos duelos de Son Moix y la eliminatoria de Copa de dieciseisavos, se une a la de Rodrigo Moreno, duda igualmente para la visita del Barcelona a Mestalla del 25 de enero. Dos ausencias fundamentales para un ataque en el que Gonçalo Guedes tampoco estará hasta principios de febrero. Ni Manu Vallejo, con opciones mínimas de volver a ayudar al equipo durante las próximas semanas.

A la vuelta de una Supercopa decepcionante, los problemas físicos ponen nuevamente a prueba la amplitud y la calidad de la plantilla blanquinegra. Desde el domingo en Palma, donde el Valencia tratará de iniciar la segunda vuelta con tres puntos que le acerquen a la cuarta plaza, llegará el momento de dos hombres que vienen con hambre: Denis Cheryshev y Kang In Lee. Dos piezas básicas para Celades con las que poder recomponer el equipo tras el último golpe, la lesión ósea que ha padecido uno de los futbolistas en mejor forma, Ferran Torres. La esperanza del cuerpo técnico es que el de Foios se pierda el menor número de partidos posible, si bien va a ser complicado poder verlo antes del Barça.

Sin Ferran ni Guedes, la merma de verticalidad en el ataque valencianista resulta evidente. Una circunstancia que los técnicos tienen presente, así como que la única solución, a día de hoy, para este problema es la velocidad y capacidad para el juego directo de Cheryshev. Solo él se encuentra sano entre los extremos específicos de la plantilla para el partido de Mallorca. Carlos Soler y Kang In, deseoso por sumar nuevamente minutos tras mes y medio fuera por lesión, completan el trío de alternativas que maneja Celades para poblar las bandas frente al rival bermellón. Otra posibilidad, menos natural, sería la que ya ha utilizado en otras ocasiones colocando a Jaume Costa de lateral diestro, a pierna cambiada, y avanzar la posición de Daniel Wass a la línea de medios.

Para la visita a Son Moix, Cheryshev es la opción más real en el costado izquierdo. Después de haberse recuperado la rotura muscular que sufrió en el cuádriceps contra el Lille en València, el ex del Villarreal encadena tres partidos participando en las segundas partes con incidencias positivas. En Valladolid tanto su entrada al campo, en lugar de Rubén Sobrino, como la de Manu Vallejo reactivaron ofensivamente al equipo. Frente al Eibar apenas pudo sumar un par de minutos, aunque el miércoles ante el Madrid en Arabia Saudí el '11' fue de lo poco rescatable en la última media hora de la semifinal de la Supercopa.

En consecuencia, tras un mes de incorporación progresiva, Cheryshev se perfila para ser titular de nuevo. Curiosamente, la estadística del Valencia con el zurdo de Nizhni Nóvgorod de titular es casi impoluta. Triunfos en Stamford Bridge, Bilbao, en el estadio del Espanyol y en casa con el Alavés, además de los empates a uno con Atlético y Lille... en Francia con gol suyo. El punto negro fue la derrota en El Sadar.

Por otro lado, la ausencia sensible de Ferran Torres, en principio, devolverá a Carlos Soler a la banda derecha. La explosión del '20' le ha llevado a la izquierda en la actual temporada. No obstante, a lo largo de las dos anteriores, Marcelino reconvirtió al mediocentro o interior en jugador de banda derecha. En una u otra banda puede también desempeñarse Kang In, en breve, aire fresco para el ataque valencianista. El surcoreano se ha restablecido ya de la rotura de fibras en el muslo que le ha tenido fuera desde el choque de Champions ante el Chelsea en casa. Esta semana debe confirmar su evolución con el objetivo de entrar el sábado en la lista de 18 que se desplacen a Palma. El mediapunta zurdo está de vuelta con el propósito de ir ganando presencia.



Calendario del Valencia CF