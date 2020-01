El Valencia CF descarta fichar a Joaquín Blázquez

El portero argentino Joaquín Blázquez ya no pertenece a la disciplina del Valencia CF. Se trata de un joven guardameta que llegó a la Academia valencianista en el mes de enero de 2019 procedente del Club Atlético Talleres de Argentina. El futbolista vino entonces en calidad de cedido con una opción de compra que terminaba a finales del pasado mes de diciembre y que, según algunas fuentes, ascendía a tres millones de euros por el 50% de sus derechos, si bien el club de Mestalla no se pronuncia en ese sentido. Sea como sea, lo cierto es que el joven futbolista está de nuevo en su equipo original, Talleres, y ya no forma parte de la Academia del Valencia CF.

El Valencia CF no entra a valorar la cuantía de la opción de compra que tenía sobre este jugador, se trata simplemente que la apuesta del club ha sido muy fuerte por otro guardameta de la Academia, Cristian Rivero, que es el portero del filial Valencia CF Mestalla, el tercer portero del primer equipo, al que además acaban de renovar. De Blázquez se esperaba que fuese un portero de futuro pero lo cierto es que no llegó a jugar con el Valencia CF Mestalla, lo hizo en el juvenil Sub 18.

No ha sido esta la primera experiencia fallida de Blázquez en el fútbol europeo. El argentino firmó su primer contrato profesional a los 16 años y viajó a finales de 2017 a Inglaterra acompañado por un directivo albiazul y personal de apoyo del club para entrenarse durante una semana en el Liverpool. "Estas oportunidades hay que aprovecharlas al máximo y disfrutarlas, eso intento. Sirven para aprender y corregir", recordaba el jugador. Un auténtico guiño del club inglés que finalmente no se hizo con los servicios del guardameta. Ahora es el Valencia CF el que tampoco ha decidido apostar por Joaquín Blázquez.

Natural de Luque (Córdoba), el arquero mide 1,93 y tiene contrato en el club argentino hasta 2022. Cumplirá los 19 años el próximo 28 de enero, se incorporó tras la llegada de Pablo Longoria a la dirección técnica del club y estaba considerado como uno de los arqueros con más proyección del fútbol sudamericano. De hecho, 'Joaco', como se le conoce coloquialmente, es habitual de las categorías inferiores de la selección argentina y fue convocado por el director técnico Lionel Scaloni para integrar el Grupo de Apoyo que ha trabajado con la absoluta.