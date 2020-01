Halagos del Logroñés al Valencia CF

El director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés, Carlos Lasheras, ha afirmado este martes que el partido de este equipo contra el Valencia Club de Fútbol en la Copa del Rey 2020 va a ser "muy ilusionante para todos".

Lasheras ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa, en la que, junto al capitán de la UDL, Miguel Santos, ha analizado el resultado del sorteo realizado este martes, en el que se ha determinado que los logroñeses competirán en el estadio municipal de Las Gaunas de Logroño contra los valencianos el próximo día 22.

"Estamos contentos con el rival que nos ha tocado, es un equipo histórico con una gran historia y que ha estado ya jugando en este campo, con lo que la gente ya ha podido verlo", ha especificado Lasheras, quien ha agradecido a la afición del UDL su comportamiento en el partido de Copa del pasado sábado, cuando ganaron al Cádiz.

"Había algunos rivales en el bombo que hubieran sido mucho más atractivos, pero somos un equipo de Segunda División B y nos enfrentamos a un equipo de Primera División, con todo lo que eso conlleva y esperemos que se vea una gran afluencia de público y que sea una fiesta", ha subrayado.

Por su parte, Santos, como capitán de la UDL, ha indicado que "es cierto que podría haber tocado lo que quiere todo el mundo, el Real Madrid o el Barcelona, por ser los rivales más grandes de España, pero el Valencia es un equipo de la Champions League con una plantilla buenísima".

"La fiesta, más que para nosotros, es para la afición, estamos orgullosos de poder jugar contra un equipo de primer nivel como el Valencia, pero no pensamos en otra cosa que no sea competir y nuestra intención no es salir solo a divertirnos, nos queremos divertir, pero intentando mandarlos a casa", ha dicho el capitán de la UDL.

Por su parte, el presidente de la Peña San Blas de Logroño, Alfredo Iturriaga, ha asegurado este martes que esta entidad está "encantadísima" de que el club logroñés se enfrente al Valencia, cuyos seguidores serán "muy bien recibidos".