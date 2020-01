La preferencia de Amadeo Salvo para el sorteo de Copa

Amadeo Salvo seguirá con entusiasmo el sorteo de la Copa del Rey que se celebra este martes en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Su equipo, la UD Ibiza, es uno de los ocho clubes de Segunda B clasificados para disputar los dieciseisavos de final junto a Badalona, Badajoz, Cultural, Ebro, UD Logroñés, Recreativo y Unionistas de Salamanca.

Aunque el ex presidente del Valencia CF asegura no tener preferencias, la posibilidad de enfrentarse a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y desde luego el propio Valencia le ronda la cabeza. "No pienso en ningún rival en concreto. Si cerramos los ojos querría a los más grandes, pero no tengo ningún nombre porque podría ser cualquiera", comenta de cara a este ilusionante sorteo para una entidad como la ibicenca.

No obstante, en perspectiva de lo que podría llegar a suponer el próximo cruce copero para la UD Ibiza, Amadeo afirma que el equipo celeste debe seguir trabajando cada día con humildad, pero a la misma vez ser ambicioso en sus aspiraciones y pelear al máximo por sus objetivos: "Tenemos que ser ambiciosos, aunque a partir de ahora las cosas se complican porque el fútbol va subiendo de nivel. Lo bonito es que esta Copa es atractiva para los jugadores e interesante para la afición. Debemos trabajar para que venga el mejor equipo, y si es el Real Madrid, el Barça, el Valencia CF o el Atlético, pues mejor. Pero sobre todo por nuestros jugadores y por nuestra afición".

La UD Ibiza ha alcanzado los dieciseisavos de final de la Copa después de derrotar en primera ronda al Pontevedra a domicilio por 0-2, para a continuación eliminar al Albacete de LaLiga Smarbank en la tanda de penaltis, en un partido que había acabado con empate a un gol en el estadio ibicenco de Can Misses. El recinto donde recibirá a un club de primera división en esta nueva eliminatoria tiene una capacidad para 4.500 espectadores.

Amadeo Salvo dejó de ser presidente ejecutivo del Valencia CF el 1 de julio de 2015 y semanas después desveló su proyecto de relanzar el fútbol en la isla de Ibiza. Tras dos años en categorías regionales y uno en Tercera División, en agosto de 2018 adquirió por cerca de medio millón de euros la plaza del Lorca en Segunda B, acabando esa temporada sexto en el grupo IV de la categoría de bronce. Actualmente ocupa puesto de promoción de ascenso en el grupo I de Segunda B.