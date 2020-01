El Real Zaragoza pide la cesión de Jorge Sáenz

El Real Zaragoza ha pedido la cesión de Jorge Sáenz. El Valencia CF ató al central chicharrero durante el mercado de invierno 2018/19, pero inmediatamente después de aterrizar en verano desde el Tenerife (que mantiene el 50% de los derechos económicos del jugador) se marchó cedido al Celta. Durante esta primera parte de la temporada, el joven defensa no ha tenido continuidad, no ha tenido la confianza y tampoco los resultados han ayudado. No ha tenido suerte, sufrió una rigurosa expulsión ante el Atlético y ahora se está recuperando de una lesión de hombro. Fran Escribá se decantó por otras opciones y Óscar García Junyent ha reclamado reformar la defensa. El primero en llegar será Jeisón Murillo y el primero en salir puede ser Saénz.

El central, 23 años, llegó como uno de los mejores futbolistas de Segunda en su posición. Con el Tenerife superó los 100 partidos y fue convocado por la Sub-21. Buena salida, buen físico, buen juego aéreo... cualidades que no ha tenido margen para demostrar. Necesita jugar y el Real Zaragoza le brinda la oportunidad de ser importante en un proyecto pensado para pelear el ascenso. El club maño había sondeado otras opciones, incluso preguntó por David Costas, otro central del Celta, pero el vigués podría continuar dentro de esa reforma. Está por ver porque el Almería está peleando duro por convencer a las partes.



Romper cesión es posible

Jorge Saénz no cuenta y romper la cesión es posible. El chicharrero está a préstamo por dos temporadas, pero el Valencia se reservaba la opción de limitarla al final de la primera. Al final del segundo curso, el Celta podía ejercer una opción de compra, pero siempre con el ok del Valencia. Por su situación, lo lógico es que el central tenga la oportunidad de salir y jugar, en Zaragoza o en otra plaza. Sobre todo, porque el Celta no tiene un proyecto definido para él.