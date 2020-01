Los viajes sobre el mapa: El Valencia CF busca fichajes

Domingo Catoira estuvo en Burdeos el sábado pasado para seguir en directo el duelo entre el equipo de Paulo Sousa y el Lyon. Hace poco más de un mes, el Valencia estuvo en la grada del Matmut Atlantique para tomar nota del Burdeos-Monaco. Son dos ocasiones, confirmadas. Con todos los condicionantes y lagunas, la secretaría técnica que conduce Jorge López lleva haciendo informes y trabajando el mercado desde que Anil Murthy vía Peter Lim descompuso la estructura ordenada en torno a Pablo Longoria y Mateu Alemany. Una parte de aquel equipo de ojeadores y técnicos sigue en el club, condición que garantiza un mínimo de continuidad. Uno de los últimos desplazamientos lanzados durante la fase terminal de Longoria fue a Salzburgo, donde la visita del Genk abrió la fase de grupos de la Champions. Fue la primera exhibición de Erling Braut Haaland y acompañó Szoboszlai. Mæhle o Sander Berge sobrevivieron en el campeón belga.

Las personas son fundamentales y la maquinaria ha tomado una forma distinta, pero no se ha detenido. Durante este proceso, el club ha buscado la normalidad examinando la Champions, observando la Europa League, estudiando oportunidades y un sinfín de ofrecimientos. Unos cuadran y otros no; algunos siguen en estudio. Como Superdeporte informó el pasado 4 de diciembre, se busca lateral derecho de la A a la Z. Esa es la prioridad, pero no el único frente abierto. También se cultiva el medio-largo plazo. Jorge López estuvo en Alkmaar para ver a uno de los equipos más interesantes de Europa ante Partizan de Belgrado: el AZ de Idrissi, Wijndal, Midtsjo y –sobre todo– Koopmeiners, Stengs y Boadu. Su lateral derecho titular, Jonas Svensson, está visto, pero se queda corto para lo que pretende Celades en esa posición. Lo mismo sucede con Youssouf Sabaly (Burdeos); el carrilero senagalés estuvo en una lista, se ha analizado su situación y no termina de cuadrar.

Peter Lim y el club movieron ficha por Joao Cancelo; el regreso del portugués vía cesión era una opción soñada por todo... pero ha quedado en sueño imposible por la posición de Guardiola y Begiristain.



Refuerzos y prioridades

Jorge López abrió el mes de diciembre saltando de Holanda a Suiza para asistir al mejor partido posible de la Super League, un Basel-Young Boys en St. Jakob-Park. Dos equipos regenerados, juventud efervescente de todos los rincones e internacionales suizos en potencia como el central Eray Cömert o el portero Jonas Omlin. En clave objetivo lateral derecho está Silvan Widmer, maduro, con trayectoria en Serie A a través de Udinese y un par de buenos partidos ante el Getafe en Europa League como señal de aviso.

En la última jornada de la Youth League hubo un scout acreditado para el Dinamo-Manchester City. Los croatas ganaron con gol del prometedor extremo Antonio Marin. Con el defensa central Josko Gvardiol también subrayado. Unas semanas antes, el Valencia tenía asiento reservado en el Maksimir de Zagreb para seguir el clásico entre Dinamo y Hajduk Split. A partir de Dani Olmo, mucho que apuntar. Incluyendo el mediocentro Darko Nejasmic, Croacia Sub-21. El Valencia ha pasado por Las Palmas por el III Torneo United International Football Festival, donde jugaron los combinados Sub-23 de Argentina, Estados Unidos, Chile y la Brasil de Caio Henrique o Pedrinho, última joya de Corinthians. La secretaría técnica también ha estado en El Pireo para un Olympiacos-Estrella Roja de Champions y ha seguido la evolución de Álex Centelles y Uros Racic en Famalicao, como mínimo en el choque ante el Oporto en el Estadio del Dragón. Otro partido para estar donde se estuvo. Los cedidos no están olvidados, tampoco futbolistas con propiedad o porcentajes compartidos como Gonzalo Villar. Celades tiene controlado al interior, pero ahora no es una prioridad. Otra cuestión es que puede encajar en el futuro por potencial y porque es de casa. Depende de las ofertas.

La secretaría técnica lleva haciendo consultas y movimientos desde hace tiempo. La parte imprescindible es mejorar lo que hay. Parece obvio, pero no lo es. Dentro de las opciones –limitadas– de este mercado de invierno y de los límites económicos, el Valencia está decidido a fichar y es ambicioso en ese sentido. Si bien, la prioridad es no trastocar el ecosistema del grupo. La fuerza del vestuario es el equilibrio, los perfiles complementarios y la competencia sana. Celades tiene claro quien debe ser protagonista. El proyecto pasa por el equipo y no vale cualquiera.