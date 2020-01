'Diosa' de carne y hueso

Ilicic no fue titular, Palomino no fue titular y –sobre todo– Papu Gómez no fue titular. La Atalanta baja de nivel sin el argentino. Entre cambios en el once y cambios de mentalidad, no fue la auténtica Atalanta. Entre la exhibición de la segunda parte ante el Inter y lo sucedido en Florencia hay muchos condicionantes para el análisis, pero un par de cuestiones importantes: los bergamascos son un gran equipo, pero el techo del Valencia es superior.

El plan de Iachini funcionó perfecto, rotó poco (Chiesa se quedó en el banquillo por molestias) y salió a comerse el verde ante su gente. Por un día, la Atalanta estuvo blanda en ataque, pecó de inconsistencia defensiva y tuvo un planteamiento suicida. A Gasperini no le hizo ninguna gracia caer eliminado, sobre todo, porque dobló la rodilla en la recta final, con un jugador más por la expulsión de Pezzella (minuto 70). En positivo, podrá concentrarse en pelear por la zona Champions en Serie A y en los octavos de final de Champions ante el Valencia. Van a estar más frescos para pelear sus dos objetivos principales. El consuelo, parcial, fue el partido de Caldara, alabado por el entrenador en sala de prensa. El central hacía mucho que no participaba y recuperarlo cerca de su top puede suponer un salto de calidad.



Cinco jugadores nuevos

Gasperini rotó dos tercios de la defensa, con el regreso de Masiello y sobre todo de Caldara. En el medio, entró Freuler por Papu Gómez y en ataque no estuvo Ilicic. Pasalic y Malinovskyi jugaron por detrás de Luis Muriel. Tampoco estuvo Duván.

La Fiore sorprendió a la Atalanta y la Atalanta sorprendió a todos. Los viola fueron pura determinación, el MVP fue para Castrovilli, interior de moda en el Calcio. El italiano lanzó a Dalbert y su centro lo mandó a la red Cutrone, refuerzo estrella llegado desde el Wolverhampton. El joven nueve no quería dejar el Milan y menos ir a la Premier. Bajo ritmo, generosidad a la hora de no ganar los segundos balones y errores técnicos que mortificaron su superioridad en la posesión. La Fiore pudo hacer el 2-0, pero Ilicic golpeó duro al poco de entrar. Con Papu hubo mejora, incluso pudo llegar el 1-2, pero Pulgar lanzó a Lirola y el carrilero español hizo justicia.

Las declaraciones de Gasperini

«Sentimos abandonar la Coppa tan pronto, la derrota duele»

«Acusamos el partido ante el Inter, también pudimos ganar, pero la Fiore tuvo más energía que nosotros. Los viola demostraron querer ganar más que nosotros»

« La Champions League es la guinda, un extra, nuestro objetivo es la Serie A»

«En la primera mitad dudamos un poco. Luego creamos varias oportunidades de gol, el travesaño de Pasalic fue sensacional»

«Caldara tuvo buen juego. Pensé que estaba muy por detrás. El último partido que jugó con nosotros fue hace un año y medio»

«Mattia (Caldara) ha estado entrenando durante dos meses, en mi opinión jugó bien»

Ficha Técnica:

—Fiorentina Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone (Cáceres, 72') y Vlahovic (Chiesa, 88').

—Atalanta Gollini; Masiello (Papu Gómez, 57'), Caldara (Palomino, 77'), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (Ilicic, 46'), Gosens; Pasalic, Malinovskyi y Luis Muriel.

g 1-0 Cutrone, m. 11; 1-1 Ilicic, m. 67; 2-1 Lirola, m. 84.

a Gianluca Manganiello. ta A los locales Dalbert y Lirola; y al visitante Caldara. tR Al local Pezzella, por doble amarilla en el minuto 70.

E Artemio Franchi de Florencia.