Gasperini se enfrenta a la afición de la Fiore: «¿Hijo de puta? Mi madre estuvo en la guerra»

Gasperini tiene un carácter fuerte; en las malas no es un tipo blandito precisamente. Tiene muchas virtudes, pero no cuenta con la chispa de Jürgen Klopp. El entrenador se enfrentó a una parte de la afición de la Fiorentina y respondió con rabia cuando fue insultado desde la grada. Sus gestos no gustaron en el Artemio Franchi. «No he provocado a nadie. Estaba intentando motivar al máximo a mi equipo y me gritaron varias veces hijo de puta», aclaró tras el partido en RaiSport.

El míster de la Atalanta, que se mostró decepcionado por caer ante la Fiore en Coppa (2-1), fue muy claro a la hora de describir y explicar los motivos de su reacción: «Mi madre luchó en la guerra para que estos imbéciles tuvieran derecho de expresión. Entiendo la hostilidad hacia un rival, pero esto es mierda, de muy mala educación, un insulto que no puedo aceptar».

