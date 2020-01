Parejo: "Tendré 15 o 16 millones... Y meter, meto poco"

Medio en broma, medio en serio, David Broncano arrancó declaraciones interesantes y el aplauso del público durante la entrevista que mantuvo este miércoles noche con Dani Parejo en el programa La Resistencia, que emite el canal #0 de Movistar+.



Como aperitivo, el capitán del Valencia CF recordó que "yo de niño me hice del Atlético por un primo mío, luego me fui al Madrid, pero tenía mi pase para ir al campo del Atlético. Y cuando fui subiendo de categorías ya no podía ir al campo del Atlético por la rivalidad. 'Alguna hostia me voy a llevar así que me lo ahorro', me dije. Y el Real Madrid me dio un pase y empecé a ir allí, estaba acostumbrado a ganar... Todos somos mercenarios de la victoria. Me cambié un poco. Cuando he sido profesional, me gusta el fútbol y cuando veo un partido me gusta que gane el mejor".





? @DaniParejo: "De niño era del Atlético de Madrid por un primo mío." #LaResistencia pic.twitter.com/213wBpa8Ko — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 15, 2020

. Todo empezó cuando a Dani le preguntaron por su afición al FIFA, a la que cada vez dedica menos tiempo por sus circunstancias personales y porque no está nada de acuerdo por la cifra de ritmo que le han puesto: "Me han puesto que soy lento, que lo soy, pero parece que voy para atrás... Me han puesto 41 de ritmo, que eso lo tiene mi hijo. Voy a dejar de invertir. Es el ritmo que tiene ahora Míchel, que ya era lento en su época. ", bromeaba Parejo.Aunque, a medida que transcurría la entrevista, la cosa iba entrando en calor. ¿Cuánto dinero tienes y relaciones sexuales en el último mes?, fue la pregunta de Broncano, así, de repente.. ¿También tienes 40 de ritmo?, le replicó el entrevistador. "Hombre, con dos niños, muchos partidos, muchos viajes... Meto menos que un perro con la pata rota. Dos veces por semana, tres... ¿Eso está bien? "¿Más que tú?". "No, depende, lo mío es variable, mi vida es menos estable en ese sentido", reconocía Broncano.Un poco más en serio, Parejo reconoció que en valenciano "lo entiendo todo, pero hablar poquet", que su éxito en el fútbol le ha servido entre otras cosas para retirar a su padre, que "oficialmente se retiró hace siete años, pero no oficialmente hace más y ahora se dedica a vivir la vida". Incluso reveló qué habría hecho si llega a estar en el lugar deen la final de la Supercopa: "Lo de Valverde está feo pero lo hizo bien. ¿Qué habría hecho yo? Yo no habría llegado, habría rezado para que fallase Morata".Por último, y hablando de la Supercopa, una sorprendente revelación, de nuevo en broma: "", contó entre las carcajadas del público asistente en el teatro Arlequín de Madrid.