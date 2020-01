El VCF Femenino invoca al 'Espíritu Puchades'

Estadio Antonio Puchades, sábado a las 13:00 horas. El Valencia CF se enfrenta al Espanyol en un partido trascendental, en la que el equipo necesita un poco más del apoyo de todos los valencianistas. La gente del femenino es fiel siempre, no se le puede pedir más, pero el momento necesita un extra. Es un partido para no fallar, en todos los sentidos. Ese plus de fuerza depende de la suma entre equipo –sobre todo– y afición. El remedio común de jugadora número 12 es auténtico y el vestuario lo siente así. La última referencia ante el Depor sigue viva. Ante uno de los mejores bloques de la Primera Iberdrola, el Femenino consiguió rehacerse tras encajar un gol y logró sumar un punto gracias a la conexión entre Carol y Ale, que hizo un golazo. La sinergia con la grada ha sido y va a ser determinante.

El equipo es muy mental. El Valencia CF se mueve mucho por el estado de ánimo y viene de perder, de no ganar las últimas ocho jornadas, con un saldo de dos puntos sobre 24 posibles, dos empates ante Madrid y Depor. La buena noticia es que la cuoata de optimismo y confianza es superior a lo que podría interpretarse desde fuera. La derrota ante la Real Sociedad en Zubieta (1-0) hizo daño, dolió, como no podía ser de otra manera, pero el paso de los días ha potenciado el análisis en positivo.

Sensaciones positivas

El grupo se ha hecho fuerte en el fútbol y en las sensaciones. Durante buena parte del partido, el Valencia compitió, incluso superó, a uno de los rivales más en forma de la Primera Iberdrola. El tramo final del primer tiempo fue notable, pero... falta pegada. Antes del latigazo de Nahikari, Zenatha tuvo un mano a mano con Sun, una ocasión para no fallar y se falló.



Agradecimiento auténtico

El vestuario está con las pilas puestas. El objetivo es ofrecer un triunfo a la afición por todo lo sufrido y por el apoyo incondicional. El equipo ha llamado a filas porque la situación no es extrema, pero sí complicada. Mejor no pensar lo que podría ser no hacer los tres puntos ante el Espanyol. Los pericos llegan con tres puntos, en tres empates. No han ganado, pero cerraron diciembre empatando en casa del Levante. Conviene ser humildes y competir desde la responsabilidad. Gaitán, Pujadas y Mari Paz ya entraron en el once en Zubieta y su papel clave. Más allá de ese partido, la mala noticia es el golpe en la mano que Ale se llevó en un golpe con Sun, que le puede dejar KO alguna semana.



Situación peligrosa

El vestuario está con Irene, pero el Betis, penúltimo en zona de descenso, está a sólo dos puntos. Las verdiblancas ha buscado un golpe de timón con la llegada de Pier Luigi Cherubino y ha funcionado: el domingo ganaron al Madrid en un duelo directo. Segundo triunfo del curso; el otro había sido ante el Valencia. El Betis promete batalla, tiene buenas jugadoras y va a reforzarse en invierno. Sporting de Huelva, Sevilla y Granadilla están acostumbrados a la presión de la zona del descenso y en la pelea también está el Tacón, que es el Real Madrid. El calendario es una locura, después del Espanyol toca visitar Lezama y después viene el Betis. Por eso, el corazón del Puchades tiene que ser un extra competitivo para la segunda vuelta.