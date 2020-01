Cancelo, Semedo, Correia, Piccini: Así está el fichaje del lateral derecho

Los portugueses Joao Cancelo y Nélson Semedo eran las dos grandes opciones que manejaba el Valencia CF para el mercado de invierno y, o mucho cambian las cosas, o los dos se quedan en sus respectivos equipos. Cancelo en el Manchester City y Semedo en el FC Barcelona. En el caso del jugador barcelonista, el cambio de entrenador no le ha venido nada bien al Valencia CF ya que el club de Mestalla estaba muy pendiente de la seria posibilidad de que Semedo abandonara el conjunto catalán en este mercado invernal.

Con Valverde en el banquillo Semedo nunca llegó a tener un papel protagonista hasta el punto que Sergi Roberto le había vuelto a ganar la titularidad otra vez. Para el FC Barcelona era un futbolista caro –no en vano pagó 35 millones de euros al Benfica durante el verano de 2017- y su intención era sacarlo en invierno y hacer caja. La estrategia del Valencia CF era ofrecerse como club en el que Semedo podría revalorizarse y traerlo en calidad de cedido hasta final de temporada. De las opciones de adquirirlo en propiedad en principio no se había planteado nada, si bien hay que tener en cuenta que hasta la llegada de Quique Setién al banquillo barcelonista, la intención del club era 'hacer caja'. Por otra parte, cuando se lesionó Piccini el pasado mes de agosto, la primera opción que barajó el Valencia CF fue precisamente Nélson Semedo, pero ante la negativa del FC Barcelona, el que terminó llegando fue el también portugués Thierry Correia.

Asumido entonces que es prácticamente imposible que vengan los dos primeros de la lista, la realidad es que ahora para el Valencia CF se le abre un mundo. La intención inicial era reforzar el lateral derecho con un futbolista potente y en unas condiciones determinadas, es decir, cedido, y ha de ser cedido porque para el medio y largo plazo se confía en los futbolista que tiene en plantilla para esa posición, que son Cristiano Piccini, Thierry Correia y el polivalente Daniel Wass. En cuanto al italiano Piccini, como él mismo ha dicho la inflamación sufrida tras la retirada de las agujas que le pusieron en la operación de menisco tras la lesión que sufrió el pasado mes de agosto remitirá con los días y mantiene intacta su intención de estar con el equipo a pleno rendimiento para el partido de vuelta de Liga de Campeones ante la Atalanta en el próximo diez de marzo. Con Correia sucede algo peculiar, y es que el portugués ya ha jugado partidos oficiales con el Sporting de Lisboa, concretamente cuatro en el campeonato liguero de Portugal, y con el Valencia CF, y esto dificulta tremendamente su salida ya que fuentes del club de Mestalla consultadas por este periódico aseguran que solo puede jugar en un equipo de la liga española o en el Sporting de Lisboa. De momento, es más que probable que se quede en plantilla. Al respecto, una de las imágenes llamativas de la sesión de trabajo de este jueves la ha protagonizado Albert Celades, que ha saltado a los terrenos de juego dialogando con el lateral derecho portugués.

Pues bien, ante la posibilidad de no encontrar un lateral derecho que verdaderamente suponga un salto cualitativo en el aspecto deportivo, y teniendo en cuenta las circunstancias de Correia y Piccini, en el horizonte del club comienza a vislumbrase la posibilidad de que no se fiche un lateral derecho, si bien, se trabaja a destajo en el mercado para dar con uno que satisfaga las pretensiones del entrenador, Albert Celades, que de él nace la petición de reforzar esta demarcación, no porque no confíe en las cualidades de Correia a medio plazo, más bien porque para que el equipo crezca desde el punto de vista competitivo, considera mejor tener un futbolista de rendimiento inmediato, algo que el luso no puede dar e estos momentos. Si no se encuentra un lateral derecho que de verdad marque la diferencia y ofrezca rendimiento inmediato, no se fichará por fichar.