Hay caso Gameiro

El pasado mes de diciembre le dijo "no" al Nantes, y hace dos semanas le ha dicho "no" al Olympique de Lyon. Kevin Gameiro tiene muchas novias pero ninguna intención de abandonar el Valencia CF en este mercado invernal. El Lyon es el último equipo en llamar a su puerta pero hay más, sobre todo del mercado francés, donde el futbolista galo tiene, lógicamente, mucho cartel. A ello se añade que, más allá de las lesiones, es el tercer delanteor para Celades, por detrás de Rodrigo y Maxi Gómez.

Eso sí, el entrenador valencianista no tiene pega alguna con Gameiro, y hasta le aplaudió en público en una rueda de prensa tras la victoria en la Liga de Campeones ante el Lille. Ese día Celades le dio al terreno de juego en el descuento con el marcador ya resuelto, y después dijo: "Un jugador de su prestigio ha tenido muy buena predisposición al salir en el descuento. Son detalles que tenemos en cuenta los entrenadores". Pero más allá de esto, es una evidencia que no disfruta de demasiados minutos porque por delante tiene a dos futbolistas importantes. Dicho esto, y a pesar de la negativa de Gameiro a marcharse al Lyon en este mercado invernal, conviene tener en cuenta que el conjunto galo está buscando delantero desesperadamente, de hecho, el también francés Toko Ekambi también fue tanteado pero el Villarreal no aceptó la oferta del Lyon, y el Lyon no llegó a lo que le pidió el conjunto amarillo, y no se descarta que vuelva a la carga con una oferta más suculenta.

Al respecto, la Cadena Cope informaba este jueves que el Valencia CF está dispuesto a escuchar ofertas por Gameiro, y aunque la intención del club no es vender en este mercado invernal, al contrario, es reforzarse de cara al segundo tramo de la temporada para intentar hacer un buen papel en la Liga de Campeones, la realidad es que la entidad blanquinegra tiene que tomar una decisión con el futbolista galo dada su edad y sobre todo, dada su situación contractual. Tiene 32 años, pero cumplirá 33 en mayo y lo que es más importante, en verano le quedará una temporada más de contrato, es decir, termina en junio de 2021. Eso sí, el club tiene en su favor la potestad de ampliarle una temporada más, y ahí es donde ambas partes han de tomar una decisión a futuro. De momento, parece complicado que el galo vaya salir en este mercado de invierno del que, eso sí, todavía quedan quince días.