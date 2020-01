El 'mensajito' de Dani Parejo a Broncano y La Resistencia

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, ha sido protagonista en uno de los programas de televisión que más de actualidad está. Parejo fue el invitado en La Resistencia que presenta David Broncano en Movistar+, con el que tuvo sus piques durante la entrevista, algo por otra parte muy habitual ya que en el fondo es la esencia del programa.



La Resistencia se ha convertido en todo un fenómeno televisivo y también en redes sociales, y es bastante común que los entrevistados interactúen con el programa. Y eso ha hecho Parejo, lanzar un dardo a Broncano recordándole uno de los momentos 'polémicos' de la entrevista: el sofá donde se sientan los invitados, que no le gustó. Ante esto, Broncano le dijo a Parejo quele regale uno. Y esta es la respuesta del capitán del Valencia CF:



"Ayer me lo pasé espectacular en La Resistencia aunque todavía me duele la espalda del sofá ese!!! Broncano, deberías estirarte y comprar uno nuevo! Ah, y que no se os olvide nunca: ¡Coslada es mejor que Roma!".





