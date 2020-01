¿En qué negocio son socios Dani Parejo y Álvaro Morata?

Es una de las respuestas que realizaba el capitán del Valencia CF Dani Parejo en La Resistencia, el programa de David Broncano que se emite en el canal #0 de Movistar+. Así bromeaba el futbolista al contar cómo lo convencieron para invertir en un equipo de los deportes electrónicos, Ramboot Club, fundado en el año 2015:

"Soy el Peter Lim de Ramboot Club, un equipo de eSports. Somos tres los jeques: Álex Abrines, el jugador de baloncesto, Álvaro Morata y yo. Juegan al FIFA, a alguno de estrategia... No sé, yo me dedico más a otras cosas. Me dijeron cuánto hay que poner y 'palante', explicó.