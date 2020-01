Vicente Moreno advierte al Valencia CF de la peligrosidad de Son Moix

Vicente Moreno, entrenador del RCD Mallorca. Zidane se tambaleó tras la derrota en Palma; Villarreal y Osasuna también cayeron. El Athletic no pasó del 0-0 y, pese a ganar, el Sevilla sufrió para lograrlo. El Valencia visita el domingo a un rival marcado por el estilo y la personalidad del técnico de Massanassa.



Se ha convertido en un referente para los mallorquinistas. Desde su llegada, el club encontró un norte, ascendió desde Segunda B a la élite y, por lo conseguido, se ha ganado la comparación con lo que hecho allí por históricos como Luis Aragonés o Héctor Cúper. Más allá de la progresión individual, ¿este reconocimiento le llena por completo como profesional?

Al final, al ser humano sentirse querido y valorado nos satisface y nos hace sentir realizados, pero lógicamente uno siempre aspira a lo máximo. Queremos mucho más y nunca nos conformamos. Uno es muy consciente de que en el fútbol todo va muy rápido, lo conseguido pronto se olvida y hay que seguir alimentando los objetivos y los éxitos. Han sido años muy intensos con logros importantes, ahora queremos más y sabemos que lo que obtengas en un presente es lo que nos valorarán en el futuro.

Luis, Cúper...construían su equipo de atrás hacia delante. ¿Cree que es una premisa imprescindible para un equipo que lucha por mantenerse?

Curiosamente, uno de los motivos que me ilusionó para venir al Mallorca era el nivel de los técnicos que habían pasado por aquí. Con toda la humildad del mundo, el entrenar un equipo que han dirigido técnicos de tanta valía era un reto. Quería formar parte de esa historia. Luego, cada uno tiene su forma de entender el fútbol. Desde mi punto de vista, hay que buscar un equilibrio. Evidentemente, cuando eres un equipo que recibes pocos goles y contundente, estás más cerca de ganar los partidos con mucho menos. Sin embargo, no dejo de pensar que el fútbol es un espectáculo y, aparte de esa realidad, a mí me gusta dar con el resultado a partir también de un buen juego. Las dos partes son igual de relevantes.



En València parece que se instauró como cultura futbolística ese principio defensivo como punto de partida: Luis, Ranieri, Cúper, Benítez, Quique, hasta Marcelino... Por supuesto, con el paréntesis de Unai Emery. ¿Rompe Albert Celades con esa tradición?

En primer lugar, sería muy atrevido por mi parte hacer una valoración de las ideas de Celades porque no lo conozco lo suficiente. No es que no lo conozca nada, además coincidimos, cuando yo estaba en la selección valenciana y él en la española pudimos conversar. Está mucho más cerca de un estilo de juego, aunque al final es un entrenador suficientemente inteligente y preparado como para adaptarse a las necesidades y características del equipo. La cultura más defensiva del Valencia viene porque ha conseguido títulos o ha peleado por ellos así. Desde fuera, me da la sensación que Celades es un tío inteligente y lo estoy viendo. Está adaptando su fútbol a la mejor forma en el que este Valencia puede rendir.

Curiosamente, se enfrentó al Valencia en el último partido de Marcelino y ahora lo hará ante un equipo con Celades. Ya lo estará analizando...¿ve muchos cambios?

En las comparativas hay que ser cuidadoso.Especialmente, con Marcelino, técnico al que valoro muchísimo por su forma de trabajar. He intentado, cada vez que no he estado en un equipo, ir a verlo porque se aprende muchísimo de él. Luego, es el último técnico que ha logrado un título en el Valencia, así que entrar en comparaciones con Marcelino para cualquiera siempre sería difícil e injusto a la vez. No hay que comparar al Valencia de ahora con el de antes, hay que analizar al de ahora. El de antes era un Valencia de mucho nivel y ahí está la Copa. Y el de hoy, porque es muy reciente, puede tener cosas de lo anterior. Lógicamente, se ven incorporaciones de Celades. No hay dos personas que piensen igual del todo, siempre hay diferencias significativas. Ni mejores ni peores.



En su opinión, ¿cree que el actual técnico del Valencia ha solventado con buena nota el 'marrón' que tenía por delante en septiembre?

En definitiva, ser entrenador de un equipo como el Valencia siempre es una bendición (ríe). No creo que sea un 'marrón' para nadie... Entiendo la pregunta por como se dieron las situaciones tras la salida de Marcelino, que me consta que es muy querido en València, siendo el último que conquistó un título, con la dificultad que conlleva. Se podría ver como un 'marrón' para mucha gente. Yo digo que siempre es una bendición entrenar a un conjunto como el Valencia. Además, los resultados que ha obtenido Celades dentro de la dificultad han sido muy buenos. Lo digo desde la ignorancia que provoca la lejanía, pero le da normalidad y naturalidad a todo. Personalmente, creo que lo está haciendo muy bien. No lo conozco a la perfección como entrenador. Si bien, Celades siempre fue una de mis debilidades como jugador desde joven. Recuerdo verlo jugar ya en la selección Sub-15 catalana y me gustaba muchísimo.

Con un punto más que el Leganés, décimo noveno, y los mismos que el Celta, décimo séptimo, están en plena batalla por la permanencia. ¿El Mallorca está donde toca?

Bueno, se puede ver de dos maneras. Una es que para el Mallorca por sus circunstancias y dificultades como recién ascendido, y otras más que tenemos, lo normal sería estar en esa situación o, quizá, un poco peor. Peleamos por salir de ahí. La derrota en Granada hizo que entrásemos en descenso, empatados con el Celta, y con dos equipos como Leganés y Espanyol por detrás. Posiblemente, esa es la lucha que le corresponde al Mallorca por muchas cosas. No obstante, por juego, rendimiento y merecimientos estoy convencido ­­­–y lo podríamos demostrar con datos– de que tendríamos que estar bastante mejor de lo que estamos en la tabla.

Está apostando más por el bloque que viene de Segunda que por buena parte de los fichajes. ¿Le falta experiencia a la plantilla en Primera? ¿Es uno de los hándicaps?

Sí, es un hándicap. Insistimos mucho y pensamos que teníamos que ir a muerte con los jugadores que ascendieron la temporada pasada por donde nos han llevado, pero siempre dijimos que teníamos la necesidad de incorporar tres o cuatro jugadores que nos dieran un poco esa experiencia, ese nivel superior para ayudarnos a todos a adaptarnos y cerrar puntos en Primera. El rendimiento que dan los jugadores siempre es el máximo, destaco mucho el trabajo que están haciendo, aunque, evidentemente, con un poquito más de calidad todo sería más fácil.

¿Cómo ha evolucionado el 'mediático' Take Kubo?

Bien. Es joven y ha participado, cuando llegó algo menos como titular. Hay que recordar que tiene 18 años, que no había jugado en la Liga en Primera, que todo lo que le rodea es una situación compleja. Es un chico inteligente, muy maduro para la edad que tiene. Lo bueno es su claridad de ideas y como facilita el trabajo. Ha ido creciendo y cada vez nos aporta más, pero hay que tener tranquilidad con él, está en un proceso. Es un gran jugador, pero será mejor de lo que es hoy.

Cuando se dirige un equipo que lucha por mantenerse y que acumula más derrotas que victorias, el factor psicológico es clave, ¿no?

Así es. El tema psicológico es una pata de la mesa muy importante. No sé si la que más... De hecho, ahí en València en ese terreno estáis bien asesorados con uno de los mejores que hay, José Carrascosa. He podido trabajar con él y disfrutarle. Cuando se pelea abajo se pierde más que se gana y es difícil de manejar, es fundamental el optimismo y que el equipo no baje los brazos.

Dos preguntas de las cuales interesa su opinión como miembro del 'gremio' de entrenadores. Es uno de los eternos debates... ¿El técnico debe limitarse a entrenar o tiene que participar en cierta medida en los fichajes, sobre todo, porque si no hay resultados es el primer culpable?

Al final eso es algo que tiene que marcar el club. Cuando te contratan debe quedar bastante claro. Muchas veces más claro de lo que queda después, o que se cumpla lo que quede...son las situaciones ideales que se tienen que dar. Lo más importante es que quede muy claro de puertas adentro y puertas afuera. Si el club quiere hacerle partícipe al técnico, pues sería lo ideal, y no quiere decir que se tenga que hacer al 100 %, sino simplemente escuchar las necesidades y las características de jugadores... y si en un listado se pueden tener en cuenta sus preferencias, mucho mejor. Si el club decide que no tiene que ser así, no hay problema, que el entrenador se dedique a entrenar quedando claro cuáles son las competencias de unos y otros, y las responsabilidades vayan de la mano.

¿Cuál es el sentido de que un club como el Barça decida iniciar la temporada con Valverde y lo destituya después de una derrota en la Supercopa, yendo líder de Liga y vivo en Champions? ¿No están irracionalmente desprotegidos los técnicos?

¡Fíjate! Incluso hubiésemos dicho que era justo que el Barça ganara al Atlético por un resultado abultado en arabia Saudí... Si esos entrenadores son criticados y cesados, el resto imagínate (se ríe)...Seremos cesados y criticados con mucha más razón... Recuerdo cuando perdió el Madrid aquí en Palma –por cierto, es el único partido que ha perdido– las críticas brutales que recibió Zidane, que venía de ganar tres champions seguidas (vuelve a sonreír). Se puede ver así, algo con muy poco sentido, pero es el mundo del fútbol en el que estamos y no lo vamos a cambiar. Lo aceptamos como es, lo respetamos y sabemos donde nos movemos y estamos acostumbrados. Nos movemos en arenas movedizas. No hay problema, lo llevo con naturalidad.

Frente a Granada y Zamora utilizó tres centrales y dos carrileros, ¿recurso específico o podría darle continuidad para medirse al Valencia?

Es una posibilidad más que tenemos, sí. A día de hoy, somos un equipo capaz de jugar con cualquier dibujo... Cuando alguien es más amigo tuyo dice defensa de tres, cuando no, dice defensa de cinco atrás (bromea). Podemos jugar así, 4-3-3, 4-4-2... a la postre, el dibujo es lo de menos, importa la intención. Como decía aquel, el entrenador los pone de partida en un esquema y cuando pita el árbitro ellos se mueven. Siempre es una posibilidad de partida ver un dibujo u otro. Lo esencial es tener trabajada cualquier variante y nosotros las tenemos. Tenemos claro lo que haremos, pero el domingo veréis.

La falta de gol suele ser un problema habitual de los equipos más necesitados. El Mallorca está jugando bien, mas lo está padeciendo. Supongo que esperará al colombiano 'Cucho' Hernández como agua de mayo.

Sí. 'Cucho' nos da ese nivel que queríamos a principio de curso. Hemos empezado a poder contar con él, sale de lesión importante. En Granada y en Copa intentamos arañar minutos para que se pueda sentir mejor, es difícil aún verlo en un partido completo, no está al 100 %, pero nos da más nivel. Como bien dices, están las estadísticas ahí, no lo digo yo. Ante el Granada fuimos el segundo equipo que más disparó a portería, el segundo o tercero, entre los tres palos... pero perdimos 1-0. Hubo muchos partidos en los que por sensaciones y ocasiones el resultado debió ser otro. Pero de eso no se puede vivir, sólo de los resultados que consigues. Es un poco nuestra carencia. Los rivales, con mucho menos, nos hacen gol como en Granada. Es nuestro sino e intentamos mejorarlo para lograr la permanencia.

Curiosamente, es una faceta en la que el Valencia ha mejorado en gran medida con Maxi Gómez. Seguro que le preocupará tenerlo delante.

El Valencia es un equipo con grandes jugadores. La temporada pasada, por ejemplo, cuando empataron tantos consecutivos mereció ganar muchos de ellos. La diferencia fue la efectividad que tuvo, o que tiene ahora y no tuvo entonces. No fue normal perder así la efectividad. No tiene nada que ver con la que tiene hoy. El Valencia no necesita mucho para meterte un gol. A la hora de analizarlo como rival, lo tenemos claro, nos enfrentamos a jugadores que, con mucho menos, tendrán más opciones de meter gol que nosotros haciendo más. Va a ser un hándicap a tener en cuenta, intentaremos que tengan pocas ocasiones porque están muy afinados y será difícil que se queden a cero.

En Mallorca le habrán hablado bien de Mateu Alemany y no entenderían su salida del Valencia CF.

Sí, me consta que está por Mallorca. Tenemos alguna amistad en común. La temporada pasada coincidimos en un restaurante y me lo presentaron. Su trabajo en el Valencia ahí está. Es querido y valorado tanto en Palma como en València. No he hablado del tema con él, pero imagino que estará dolido y extrañado porque después de ganar un título es difícil que se dé la situación de tener que dejar el club.

Antes lo dijo, sólo el Mallorca le ha ganado al Madrid. No le espera un duelo sencillo al Valencia, ¿qué partido prevé en su cabeza?

Por un lado está lo que deseas y por el otro lo que te obliga o te deja hacer el rival. A veces quieres tener la pelota y no puedes. Hay que ir adaptándose a lo que ofrece el partido y manejar diferentes recursos. Tengo una idea de lo que el Valencia va a hacer, pero no quiero dar ventajas. Tenemos un partido dificilísimo contra un gran equipo, pero en casa somos un equipo fuerte que casi todos sus puntos los sacó en Son Moix. Todos los que han pasado por aquí lo pasaron mal, incluso los que nos ganaron como Sevilla o Betis últimamente. No espero un partido distinto. Dejaremos todo lo que tenemos y dependiendo del acierto en las porterías se dará un resultado u otro. Espero que el Mallorca se lleve los tres puntos.

Una extra... ¿Es verdad que estuvo peleando por la cesión de Lato?

Lato es un chico que tiene nivel, para cualquier equipo de Primera es aprovechable y a mí, en lo personal, me une buena relación con su tío, en especial, y con su padre. Hubiese sido bienvenido en Mallorca. Es un jugador importante y espero que le vaya muy bien en Osasuna.