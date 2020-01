Catorce lesiones, trece lesionadas en el Valencia Femenino

El Valencia Femenino y las lesiones, una locura. Irene Ferreras todavía no ha podido trabajar con toda la plantilla, con lo que eso implica. La enfermería siempre cargada, desde hace meses. El plan siempre condicionado. La temporada comenzó con Marta Carro, Mandy van den Berg, Naira Beristain y Nicart de baja. Todas afectadas por lesiones graves. La primera en volver a la acción fue Paula, pero a las pocas semanas de entrar en competición sufrió una rotura de ligamento cruzado. Un golpe –otro– durísimo después de una larga recuperación, para ella y para el grupo. La última en caer ha sido Alejandra Serrano. En su mejor momento, después de hacerle un golazo al Depor, tiene que parar. Un choque con Sun, portera de la Real Sociedad, le va a dejar cerca de dos meses fuera por una fractura en el cuarto metacarpiano. Hoy pasa por quirófano. Es la lesión número catorce, la jugadora lesionada número trece.

Ale estaba tomando fuerza entre las titulares, estaba dando juego y estaba sumando. Irene se queda sin una alternativa desequilibrante para el ataque por un tiempo. No hay dos casos iguales, pero algo parecido sucedió con María Ortiz o María Jiménez, en plena progresión: torcedura, molestias. Bea Beltrán arrancó de maravilla y lo mismo. Cristina Cubedo cayó cuando estaba súper sólida.



La tormenta perfecta

Diciembre fue tremendo, con las ausencias de cuatro titulares en partidos al límite, dos de ellas, además, con un rol determinante: Mari Paz, Gaitán, Berta y Bea, otra vez. Todo posiciones de enorme influencia.

Zenatha, Gio, Flores o Enith (más importante todavía tras la baja de Vreugdenhil) también han tenido percances. Se han librado muy pocas. Carol, Viola, Sandra, Cara, Flor, Paula Guerrero y Pi son las únicas que no han visto su nombre en un parte médico. La falta de resultados tiene muchas aristas. Los detalles en forma de error, los detalles en forma de decisiones arbitrales terroríficas y las lesiones no han dado respiro hasta componer una especie de tormenta perfecta. No es excusa, pero sí limitante.

Marta se sube al 'Carro'



Beristain regresó a finales de octubre y se ha asentado en el once. Sin problemas y cada vez mejor. Es una de las noticias positivas. Mandy entró en la última lista y el club ha comunicado que Carro tiene el alta médica. La centrocampista ha comenzado a trabajar con el grupo, a las órdenes de Irene, y entra en la última fase de su recuperación para adaptarse al ritmo de las compañeras. Falta el alta deportiva.

Marta cayó lesionada el pasado 1 de marzo, vistiendo la camiseta de la Selección, frente a Polonia, en la Copa Algarve, donde el combinado nacional perdió 3-0. La valencianista tuvo que retirarse del duelo, tras una acción fortuita, en el minuto 67. Fue operada de la rodilla derecha para reparar una rotura del ligamento cruzado anterior. La gaditana (29 años) es oxígeno y potencia. Una seis natural.