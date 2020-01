Celades: "Estamos pendientes de las opciones que se puedan dar en el mercado"

Albert Celades ha analizado la actualidad del Valencia CF en la rueda de prensa previa al partido de la Jornada 20 de LaLiga ante el Mallorca. El técnico ha asegurado que "estamos pendiente de las opciones que se puedan dar" en el mercado de fichajes. Paco Alcácer es uno de los nombres por los que se le ha preguntado al entrenador del conjunto valencianista, que también ha explicado cómo está Ferran Torres, gran novedad en la convocatoria para este encuentro.

Rueda de prensa íntegra

¿Puede volver Paco Alcácer al Valencia?

Ya imagino que hay mucho interés en el mercado de fichajes, pero entenderme que estamos focalizados en el partido de mañana y pensando en los jugadores que nos pueden ayudar, no puedo decir nada de este tema.



¿Cómo está Ferran?

Ha entrado en la convocatoria, está bien, luego ya decidiremos lo que hacemos con él, pero está para jugar y para ayudarnos y es una muy buena noticia para el equipo.



¿Qué ha pasado con Ferran? Anunció en las redes que estaba OK para volver...

Hablamos con él, ha sido una muy buena noticia que vuelva a los entrenamientos y que pueda volver a la convocatoria, él habló con su agente y lo pusieron en las redes sociales, pero no le damos más importancia, lo importante es que está disponible para nosotros.



Vuelve Kang In. La enfermería se va vaciando...

Es importante, siempre que vuelvan jugadores es una buena noticia. Kang In vuelve después de mucho tiempo y ojalá podamos seguir recuperando juadores porque cuantos más jugadores, más recursos tendremos para afrontar los partidos de la mejor manera.

¿Cómo están Rodrigo y Guedes?

Guedes está trabajando en el campo, va evolucionando de su lesión, sigue su proceso de recuperación y en cuanto a Rodrigo todavía está haciendo trabajo de gimnasio con los fisios, van avanzando pero todavía necesitan más tiempo.



Vuelve el debate de la portería. ¿Quién va a jugar? ¿Cambia algo lo que pasó en la Supercopa?

La decisión está tomada, pero la opinión nuestra es que tenemos tres porteros con Cristian, en los que confiamos plenamente, tanto en Jaume como Cillessen tenemos la máxima confianza, nuestra opinión es muy buena sobre ellos, disponer de dos porteros así es una solución muy buena para todos.



¿Correia puede salir? Hemos visto que se ha quedado fuera.

No tiene nada que ver, se ha quedado fuera por una decisión técnica, pero no tiene nada que ver.



¿Le ha comunicado a los porteros quien juega?

Permíteme que no te dé esa información.

¿A Kang In le puede haber venido bien este tiempo fuera? Se le vio ansioso en los últimos partidos.

A veces sí que es cierto que tomarse distancia te hace reflexionar y es bueno, ha tenido más tiempo de pensar en cosas, porque el día a día te absorbe, es bueno analizar las cosas, pero Kang In es un chico muy joven, hay mucha gente pendiente de lo que hace y lo mejor es darle naturalidad, que siga su proceso y su camino, esa es la mejor manera de ayudarle, lo hemos visto bien esta semana y creemos que está en buena forma, lo hemos visto con mucha ambición.



Gameiro y Maxi han coincidido muy poco en ataque. ¿Los ve compatibles?

No han jugado mucho juntos, pero no porque no creamos, no han jugado más porque estaba Rodrigo que es muy importante para nosotros, esa competencia es muy dura para ellos, pero tenemos muy buena opinión de los dos, tienen mucho nivel y es una opción no para ahora solo, para cualquier momento.



¿Esperas un lateral derecho en el mercado de invierno?

Ya he dicho que el hecho de que Correia se quede fuera no tiene nada que ver. Siempre he dicho que estoy muy contento con la plantilla que tenemos, es una plantilla de garantías, luego también es cierto que tenemos un departamento pendiente de las opciones que se puedan dar, hay gente que se dedica a ello, las oportunidades que puedan surgir en el mercado se estudian y se valoran y al final se toma la mejor decisión.



¿Qué te parece el Mallorca?

Es un equipo que podría tener más puntos de los que tiene, ha sido muy penalizado fuera de casa, pero en casa ha sacado puntos, ha ganado al Madrid y al Villarreal y ha dado un buen nivel incluso en partidos que perdió contra el Betis y el Sevilla, será un rival muy difícil, es un equipo que está muy bien trabajado, con un buen entrenador, lo que hace lo hace bien, ahora están haciendo cambios y nos pondrá en dificultades.



Se espera temporal para el domingo

Estamos al corriente, pero no tenemos novedades, pero sí sabemos del posible temporal.