La extraña situación de Correia en el Valencia CF

Con la situación de Correia en el Valencia CF sucede algo peculiar. Y es que el portugués ya ha jugado partidos oficiales con el Sporting de Lisboa, concretamente cuatro en el campeonato liguero de Portugal, y con el cuadro de Celades. Esta circunstancia dificulta tremendamente su salida ya que fuentes del club de Mestalla consultadas por este periódico aseguran que solo puede jugar en un equipo de la liga española o en el Sporting de Lisboa. De momento, es más que probable que se quede en plantilla. Al respecto, una de las imágenes llamativas de la sesión de trabajo de este jueves la ha protagonizado Albert Celades, que ha saltado a los terrenos de juego dialogando con el lateral derecho portugués.

Pues bien, ante la posibilidad de no encontrar un lateral derecho que verdaderamente suponga un salto cualitativo en el aspecto deportivo, y teniendo en cuenta las circunstancias de Correia y Piccini, en el horizonte del club comienza a vislumbrase la posibilidad de que no se fiche un lateral derecho, si bien, se trabaja a destajo en el mercado para dar con uno que satisfaga las pretensiones del entrenador. Albert Celades es el que ha pedido reforzar esta demarcación, no porque no confíe en las cualidades de Correia a medio plazo, más bien porque para que el equipo crezca desde el punto de vista competitivo, considera mejor tener un futbolista de rendimiento inmediato. Y eso es algo que el luso no puede dar en estos momentos. Si no se encuentra un lateral derecho que de verdad marque la diferencia y ofrezca rendimiento inmediato, no se fichará por fichar.



Oportunidad en Copa del Rey

En cualquier caso, todo apunta a que el entrenador blanquinegro le dará la titularidad a Correia en el partido del próximo miércoles frente al Logroñes en el debut copero esta campaña. En caso de superar la ronda y con un calendario lleno de partidos, es posible que pudiera volver a tener otra oportunidad una semana después.