Kang In es el fichaje de Celades

Kang In es el fichaje de Celades

El primer fichaje de Albert Celades en este mercado de invierno es Kang In Lee. El surcoreano ha vuelto a la lista de convocados dos meses después de caer lesionado en la cara anterior del muslo de la pierna izquierda. El futbolista no compite con el Valencia desde el pasado 27 de noviembre en el empate contra el Chelsea en la Champions. Desde entonces se ha perdido siete partidos. El técnico esperaba el alta médica de Kang In con los brazos abiertos. El jugador ha viajado a Mallorca con el resto de la expedición y la idea es que se incorpore a la competición de forma progresiva. Los planes pasan porque tenga sus primeros minutos en Son Moix saliendo del banquillo y el próximo miércoles sea titular en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputarán a partido único contra la UD Logroñés en Las Gaunas.

Celades ha estado muy pendiente del proceso de recuperación de Kang In y celebra su vuelta a los terrenos de juego por el futbolista -se le ha hecho muy largo- y especialmente por el impacto deportivo que puede tener en el equipo. El técnico tiene mucha confianza depositada en surcoreano. Considera que es un futbolista diferente capaz de darle cosas al equipo que no encuentra en otros jugadores de la plantilla y lo ha echado de menos ya sea como alternativa de inicio o como segunda opción desde el banquillo. Es una pieza sin recambio. «Es importante, siempre que vuelvan jugadores es una buena noticia. Kang In vuelve después de mucho tiempo y ojalá podamos seguir recuperando jugadores porque cuantos más jugadores, más recursos tendremos para afrontar los partidos de la mejor manera», explicaba Celades en sala de prensa.

Para Celades es muy importante que Kang In haya vuelto, pero todavía valora más cómo ha regresado mentalmente. El futbolista siente la confianza del entrenador y está con «mucha ambición» tal y como desvelaba Celades. El técnico cree que este tiempo también le ha podido venir bien para reflexionar y volver sin esa ofuscación que mostró en algunas de sus últimas apariciones como aseguraba Celades. «A veces sí que es cierto que tomarse distancia te hace reflexionar y es bueno, ha tenido más tiempo de pensar en cosas, porque el día a día te absorbe, es bueno analizar las cosas, entiendo la ofuscación que le haya podido aparecer, como el día de la expulsión, pero al final hay que entender que Kang In es un chico muy joven y tiene mucha gente pendiente de lo que hace y lo mejor es darle naturalidad, que siga su proceso y su camino, esa es la mejor manera de ayudarle y que tenga un buen rendimiento, lo hemos visto bien esta semana y creemos que está en buena forma, lo hemos visto con mucha ambición», aseguraba.