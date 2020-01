Un lateral de consenso

Fichar un lateral derecho no va a ser fácil pero si finalmente no llega ninguno no será por no haberlo intentado. El Valencia CF ha tenido que cambiar el paso porque sus principales candidatos a reforzar la banda diestra de la defensa se pueden dar por descartados. En los periodos de mercado de fútbol nada se puede dar por taxativo mientras no sea oficial porque los acontecimientos pueden dar giros inesperados en cuestión de horas, pero mucho habrían de girar para que el conjunto de Mestalla vuelva a tener alguna opción de fichar a Joao Cancelo o a Nélson Semedo. Y es que ellos eran, y por ese orden, los primeros y únicos futbolistas en la lista. Por ello el Valencia CF ya está en otra cosa.

Y lo cierto es que la actividad está siendo casi frenética en el club. Sin ir más lejos el pasado viernes por la tarde el presidente Anil Murthy tuvo una importante reunión en el aeropuerto de Madrid a donde acudió de manera expresa dada la urgencia del encuentro. Y el motivo del encuentro no fue otro que reunirse con el representante de uno de los futbolistas que se manejan como candidatos al lateral derecho. Pero además de este encuentro rápido, según ha podido saber este periódico, el pasado miércoles también hubo una reunión fuera de España, un encuentro importante en el que se estableció la estrategia a seguir para afrontar la contratación de un futbolista en los algo más de diez días que quedan de este mercado de invierno.

Se trata de un lateral derecho, no en vano es la posición que ha pedido Celades que se refuerce, y se puede considerar de consenso, es decir, no es del nivel de Cancelo o Semedo -ambos están en equipos de muchos quilates como son Manchester City y FC Barcelona- pero si con el suficiente bagaje como para que al técnico valencianista le haga papel en la segunda vuelta de la temporada. Pero tal vez convenga descifrar el concepto 'consenso'. Que ahora se busque un futbolista de consenso no significa que antes no hubiera consenso con Cancelo y Semedo, el consenso lo daban los futbolistas en sí mismos. Celades pidió un lateral derecho de rendimiento inmediato y a poder ser que conociera la Liga española porque considera que el fichó el Valencia CF a finales del pasado verano tras la lesión de Piccini, Thierry Correia, todavía no está preparado. No se trata de que sea mal futbolista ni de que no esté dispuesto a apostar por los jóvenes, se trata de que cree que no se puede apostar por todos los jóvenes si al mismo tiempo se quiere crecer desde el punto de vista competitivo. Esto es clave, porque la intención del Valencia CF con el fichaje de un lateral derecho es precisamente esa, dar un paso adelante para ser competitivo en la Liga de Campeones.

Pues bien, si las premisas son esas, es decir, un fichaje que te permita crecer como equipo, que conozca la Liga y que aporte rendimiento inmediato, en cuanto el Valencia CF le plantea a Celades Cancelo y Semedo, el entrenador no puede más que dar el visto bueno porque ahí están las trayectorias de ambos futbolistas. Cancelo y Semedo fueron propuestas del club que el técnico vio bien, como es lógico, pero ahora sí a va ser necesario un consenso con Celades para elegir a los nuevos candidatos, porque es evidente que difícilmente tengan el mismo nivel.

Y claro, si cambia el perfil del jugador, tal vez cambie también la operación que esté dispuesto a afrontar el Valencia CF. Con Cancelo y Semedo como objetivos la intención era que llegaran cedidos hasta final de temporada porque ambos estaban jugando poco y necesitaban minutos para estar en la Eurocopa. Ahora, está por ver hasta qué punto el Valencia CF se mojará más desde el punto de vista económico, pero es preciso tener en cuenta una circunstancia, y es que salvo sorpresa Correia se queda en el equipo porque solo puede jugar en la liga española y en el Sporting de Lisboa, por cuestiones federativas, y que se espera el regreso de Piccini en mes y medio. Si a ello se suma la presencia de Daniel Wass, si el lateral derecho de invierno no llega en calidad de cedido, el Valencia CF se puede juntar en unos meses con cuatro laterales derechos en plantilla... Parecen demasiados...

