Valencia Mestalla y Castellón se miden en el Puchades

Valencia Mestalla y Castellón se verán las caras en el Antonio Puchades en un duelo de realidades muy distintas. Después de arrancar el año con dos derrotas a domicilio, los blanquinegros juegan su primer partido en casa de la segunda vuelta con la intención de ganar para salir del 'lío' y los castellonenses quieren seguir en su particular lucha por el ascenso a Segunda División.

Al cuadro de Chema Sanz no le han sentado muy bien las vacaciones navideñas y arrancar con dos encuentros en campos tan complicados como los de Cornellà y Lleida le ha llevado a no estrenar el casillero en 2020. Los valencianistas son conscientes de que han de remontar el vuelo y que necesitan hacer de su estadio un fortín para no pasar apuros esta segunda vuelta en la batalla por la salvación.

No lo tendrán fácil porque reciben a uno de los proyectos más estimulantes de la categoría. El conjunto de Castalia está cuajando una gran temporada y busca volver a situarse en la división de plata del fútbol español. El cuadro orellut, no obstante, también se encuentra en la tesitura de buscar su primer triunfo del año, pues salda por derrotas sus dos primeros choques.

Además de volver a jugar en casa, el cuadro blanquinegro contará con la baza de recuperar a dos futbolistas importantes que se perdieron el duelo en Lleida por sanción. Javi Jiménez y Jordi Sánchez podrían ser de la partida y apuntan directamente al once titular, la baja de Marc Ferris es la única clara, pues Alber Celades no se ha llevado a Mallorca a ningún integrante de la plantilla del filial. Por parte del Castellón, serán bajas tanto Paco Regalón como Eneko Satrústegui y Óscar Cano no podrá alinearlos en un choque clave para amenazar incluso la segunda plaza que ocupa el Espanyol 'B'.

Se espera un choque vibrante y con alternativas. En el partido de ida ambos conjuntos firmaron un gran encuentro en el que destacó un gran gol de falta directa de Koba Koindredi con disparo inapelable y un tanto in extremis de Regalón para salvar un punto en su estadio. Los dos equipos superan a estas alturas la veintena de tantos y suelen proponer partidos en los que se ven muchos tantos, por lo que ninguno de los dos querrá salir a especular y buscarán adelantarse cuanto antes en el marcador.

El técnico castellonense, Óscar Cano, recupera a Josep Calavera que regresará al centro del campo tras cumplir un partido de sanción, recuperando el sistema táctico habitual, 1-4-4-2 Además, es duda Marc Castells por problemas musculares, aunque todo apunta a que el centrocampista de Sueca perderá su puesto en el once inicial, mientras que en la delantera Juanto Ortuño tendrá su primera oportunidad como titular.