Gayà pide perdón: "No hemos tenido ni ganas ni actitud"

El jugador del Valencia CF José Luis Gayà no escondió las culpas tras la goleada recibida por el Valencia CF en su visita al RCD Mallorca. "Ante todo queremos pedir perdón, la afición no se merece ver a este equipo así, nosotros no somos estos, ha sido un partido malísimo, había que salir con intensidad y ganas porque nos jugábamos mucho, era una oportunidad de oro para ponernos a punto de la Champions, pero no podemos salir así, con esta intensidad no podemos conseguir los objetivos".

Gayà reconoce que deben cambiar de actitud si quieren lograr los objetivos de la temporada: "Veníamos de un partido muy malo, en parte pasó lo mismo que hoy, en el partido contra el Madrid pasó algo que es básico, sin igualar la intensidad es muy difícil ganar, es la realidad, es una falta de actitud que no podemos permitirnos esto porque así no vamos a conseguir los objetivos, hay que volver a ser el equipo que éramos, no podemos encantarnos más porque la Champions se aleja, hay que cambiar la actitud y hay que demostrarlos ya desde el partido contera el Logroñés.

El valencianista piensa que el gol al inicio del encuentro fue un lastre y destacó los errores de la defensa: "Es un partido que sabíamos la condiciones que había, pero es para los dos equipos, no es excusa, nos nos pueden marcar en el minuto seis, si empezamos así es difícil ganar, hemos sido un equipo sin ganas y sin actitud, la gente y la afición no se merece un equipo así, desde mañana hay que juntarnos más y ser más solidos en defensa, porque si no va a ser difícil conseguir los objetivos".