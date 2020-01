"No fue un partido digno de un club como el Valencia"

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, hizo autocrítica al final del partido (4-1) y habló sin paños calientes. "No hemos hecho un partido digno de un club como el Valencia y hay que pedir disculpas", dijo el futbolista. El jugador aseguró que "no hemos tenido intensidad a nivel de actitud y concentración". Por último, se refirió a las dos amarillas que le impedirán jugar contra el Barça. Según él, fue una expulsión "muy rigurosa", aunque no justifica nada. Estas fueron sus declaraciones al final del partido:

¿Qué ha pasado para otra derrota así?

Desde el primer minuto no hemos sido el Valencia de esta temporada, no hemos tenido intensidad a nivel de actitud y concentración, hay que cambiar la actitud y cambiar la imagen ya. No hemos hecho un partido digno de un club como el Valencia y hay que pedir disculpas, en el minuto siete hemos encajado un gol a balón parado que es el primero de ellos por falta de intensidad y concentración, empezar tan pronto perdiendo te lastra bastante, en la siguiente nos han hecho gol, la siguiente la para Jaume y la siguiente es gol, la imagen no ha sido buena, hay que hacer autocrítica y pedir disculpas y hay que cambiar la imagen ya, estamos a tiempo y el global no está siendo malo toda la temporada.

Vuelve a pasar lo mismo que contra el Madrid.

Son situaciones distintas, hoy teníamos una gran oportunidad para engacharnos arriba y ponernos a un punto de Sevilla y Atlético de Madrid, hay que pedir disculpas, intentar que no vuelva a pasar y aprender de los errores.

¿Cómo has visto la expulsión?

Mi expulsión no marca el partido para nada, ni me quiero justificar, pero las imágenes hablan por sí solas, en la primera llego antes que el rival, toco el balón antes, me deslizo y el jugador del Mallorca me dice que no es falta y se sorprende de que sea falta, en la segunda toco el balón claramente, que pueda pitar falta no lo dudo, pero que pueda ser una segunda amarilla es muy riguroso.

Un Valencia muy distinto al que nos tenía acostumbrado.

No se ha visto al Valencia de la temporada, no hemos sido intensos, hay que pedir disculpas y cambiar la imagen ya, ha sido un partido en el que no hemos estado a la altura de jugadores del Valencia.

¿Qué le parece que siga el debate en la portería? ¿Es bueno que continúe?

No sé si hay debate, lo tendreís vosotros (prensa) el míster verá cuál es el mejor portero, empezó Jasper, ahora Jume, no tiene por qué haber un debate, los dos son grandes porteros que pueden ser titulares en el Valencia y el míster decidirá.

El equipo está tenido problemas atrás, pero arriba también.

Hay que mejorar cosas, pero si no hubíesemos encajado hubiéramos ganado, meter gol siempre es importante, cuando tú no encajas y mantienes la portería a cero es difícil que no ganemos.