Segundo partido seguido sin Rodrigo, otra derrota

En Palma, el problema no fue el sistema. Celades recuperó el 4-4-2 tras la apuesta por el 4-3-3 ante el Madrid en la Supercopa, pero el cortocircuito fue todavía más grave. La desconexión entre centro del campo y ataque fue evidente: ocho remates, uno –sólo– a puerta. Números muy pobres, más allá del gol de Ferran. La sala de máquinas no funcionó, Maxi y Gameiro estuvieron aislados y la sensación fija la vista en una dirección: Rodrigo. Dos partidos sin el hispano-brasileño, dos derrotas. No es casualidad.

Un Valencia CF menos fluido en ataque

El delantero es el hombre que da un salto al ataque, por cualidades específicas, por mezcla con el punta nato y por capacidad para ocupar la mediapunta. Rodrigo es referencia para los centrocampistas, conecta y lanza las transiciones. El ataque funciona peor y el equipo no fluye. En Valladolid, donde jugó mermado, ya se notó. En Pucela apareció Ferran, pero en Palma no hubo remedio para la falta de actitud. Rodrigo sigue recuperándose y lo próximo es el Barça. Llega al límite pero, sin Parejo, es todavía más clave.