Serra decanta la balanza para el Castellón en el tiempo de descuento

El Castellón se llevó el gato al agua en el descuento con un gran gol de Serra desde la frontal del área. Los de Óscar Cano se llevaron el premio en un partido muy parejo hasta el final en el que los valencianistas tuvieron más ocasiones de llevarse los tres puntos, pero menor determinación que su rival en metros finales. El factor Puchades no sirvió al Mestalla para alzar el vuelo a pesar de la mejor imagen ofrecida y el cuadro orellut sigue en la pelea por el playoff.

Chema Sanz apostó por revolucionar el once y dar cabida a jugadores de buen pie para tratar de dominar el esférico y proponer un juego más asociativo. Pablo Gozálbez tuvo su primera titularidad actuando por detrás del punta, Carlos González reapareció y Koba Koindredi desplazó a Esquerdo al sector diestro. La apuesta no le salía mal al entrenador valenciano y su equipo plantaba cara a un Castellón muy bien situado sobre el terreno de juego. Los primeros compases no tuvieron nada reseñable a excepción de algunos tímidos acercamientos y un potente disparo desde la frontal del conjunto albinegro.

La primera gran ocasión la tendría Jordi Sánchez en sus botas alrededor de la media hora de juego, pero Álvaro Campos se hacía enorme bajo palos para detenerle el mano a mano. La réplica castellonense apenas se haría esperar con un disparo lejano que pillaba a Cristian Rivero adelantado y el rechace del meta de Gandía se quedaba muerto en el área. Rubén Díez atacaba ese balón con determinación y perforaba la meta valencianista para inaugurar el electrónico en medio de la tempesta. Dos minutos más tarde Carlos González rozaría el empate con un disparo al palo largo que se marchaba por centímetros.

La segunda mitad empezaba con una dinámica parecida, pero con el paso de los minutos el Mestalla iba ganando metros e intensificando el ritmo de acercamientos en busca del empate. Vicente Esquerdo aparecía más por dentro para crear superioridad en la medular y tatar de desarmar a un bloque defensivo muy bien pertrechado. Las repetidas intentonas tuvieron premio cuando Jordi Sánchez firmaba una gran acción individual por banda derecha marcándose por potencia de hasta cuatro rivales y poniendo las tablas con un duro golpeo. El catalán metía a su equipo de lleno en la lucha por los tres puntos.

El cuadro blanquinegro lo buscaba con ahínco con las líneas muy adelantadas y el Castellón buscaba sus opciones a la contra. A falta de cinco minutos pudo ser el Mestalla el que se llevara el partido, pero Álvaro Campos iba a volver a ponerse la capa de supehéroe para evitar el tanto de un activo Yunus Musah que le probó en el mano a mano.

En los últimos instantes el equipo de Óscar Cano se creció también a raíz de la parada y cuando el marcador señalaba ya el tiempo extra Serra tuvo la determinación y la efectividad que le faltó a su rival para decantar la balanza de su lado. La reacción era ya muy complicada y el Valencia CF Mestalla acabó capitulando y alarga su racha de no ganar en 2020, con tres derrotas, mientras que los castellonenses festejaban su primer triunfo del año.



El filial no gana desde noviembre

Mientras la victoria permite al CD Castellón mantenerse en zona de playoff (tercero) para ascender a Segunda A; al Mestalla la derrota lo condena a estar en la posición de 'play out' o promoción de descenso. El filial suma 21 puntos, igual que el Badalona, décimo séptimo y primero de los cuatro que caerían a Tercera División. Los de Chema Sanz acumulan ocho partidos sin ganar, no lo hacen desde el 4-1 al Orihuela el 24 de noviembre.