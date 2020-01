El Valencia CF estudia este lunes el recurso por la expulsión de Parejo

La catástrofe vivida en Palma tendrá consecuencias más allá del 4-1: El capitán del Valencia, Dani Parejo, causará baja por sanción en el choque contra el Barcelona del próximo sábado 25 en Mestalla. Melero López, colegiado andaluz, expulsó al de Coslada de modo riguroso en el minuto 51 tras mostrarle la segunda amarilla por derribar al delantero croata Budimir.



Sobre el césped, la solución para Albert Celades sería la de dar entrada en la medular al centroafricano Geoffrey Kondogbia, que ayer se quedó todo el encuentro en el banquillo. En los despachos, además, el club se ha propuesto para este lunes estudiar cómo plantear el recurso que libere, al menos, a Parejo de las cuatro tarjetas con las que empezó el encuentro ante el Mallorca. Después de la primera amarilla, vista en el minuto 6 por una entrada a Dani Rodríguez, el '10' ya se iba a perder el Valencia-Barça al tratarse de la quinta cartulina con la que cumplir ciclo.

Los servicios jurídicos del Valencia CF analizarán este lunes las imágenes de vídeo con las dos acciones y la redacción del acta del malagueño Mario Melero López. Si el recurso del club consiguiera que los comités anularan alguna de las dos tarjetas, Dani Parejo se quedaría con la cuenta de tarjetas a cero y sin la amenaza de perderse pronto otro partido tras una nueva amarilla.

En relación a la primera falta, el árbitro escribió en el acta: «En el minuto 6 el jugador (10) Parejo Muñoz, Daniel, fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una entrada a un adversario de manera temeraria». El futbolista, por su parte, declaró tras el partido: «Mi expulsión no marca el partido para nada. Ni me quiero justificar. Pero las imágenes hablan por sí solas. En la primera llegó antes que el rival, toco el balón antes, me deslizo y el jugador del Mallorca me dice que no es falta, se sorprende de que sea falta».

Respecto a la segunda acción, el capitán blanquinegro asegura que toca «balón claramente». «Toco el balón claramente, que pueda pitar falta no lo dudo, pero que sea una segunda amarilla es muy riguroso». El árbitro, sobre la falta en mediocampo en cuestión, explica que amonesta a Parejo por «sujetar a un adversario, derribándole, evitando un ataque prometedor».



Expulsado y apercibido

De momento, a la espera de que el Valencia mueva ficha con el recurso, Parejo debe perderse el importante duelo con el Barça y mantiene el riesgo de las cuatro amarillas en su casillero. Sigue apercibido. Albert Celades, entrenador valencianista, se refirió así en cuanto a la expulsión en el minuto 51 del mediocentro organizador: «Ya sabéis que no acostumbro a opinar de las decisiones arbitrales, aunque en la segunda hemos visto que ha tocado la pelota. Creo que no ha sido ni falta, pero tampoco quiero meterme en estas cosas».



'Kondo' no juega y 'Coque' acaba con dolor

Curiosamente, sin Parejo, expulsado, Celades no recurrió a Kondogbia como solución. El entrenador no agotó los cambios y el '6' se quedó en el banquillo. Cerca del final Coquelin recibió un golpe involuntario de Gabriel y tuvo que ser atendido en el cuello.

DANIEL WASS

El danés sigue con cuatro

Como Parejo, Daniel Wass inició el partido con cuatro amarillas en su cuenta. No la vio en Mallorca y continúa apercibido.

[DANI PAREJO]

CAPITÁN - VALENCIA CF

«Mi expulsión no marca el partido para nada. Ni me quiero justificar, pero las imágenes hablan por sí solas»

«En la primera llego antes, toco el balón, me deslizo... y el jugador del Mallorca me dice que no es falta, se sorprende de que la pite»

«En la segunda toco la pelota claramente. Es muy rigurosa la amarilla»

[CELADES]

ENTRENADOR - VALENCIA CF

«No suelo hablar de árbitros, pero en la segunda vimos que toca la pelota»