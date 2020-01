Los problemas del Valencia CF están en defensa

La goleada sufrida en Son Moix (4-1), a manos de uno de los rivales que pelean por evitar el infierno del descenso, agrava los problemas defensivos del Valencia de Albert Celades. Lo vivido en Mallorca no es un accidente aislado para quien semanas atrás coqueteó entre los modestos con más goles encajados. Hoy los blanquinegros siguen lejos de la firmeza defensiva que caracterizó sus versiones históricas más competitivas. La fragilidad persigue como tendencia a este Valencia. Tras 20 jornadas, sólo seis conjuntos han encajado más tantos que los 29 recibidos entre Jasper Cillessen y Jaume Domènech. Los dos metas, que acumulan un porcentaje de paradas superior al 70 %, no pueden evitar de ninguna manera que los valencianistas sean, tras el Levante UD, el equipo de la Liga con el mayor número de remates recibidos.

Al terminar el partido en Palma, José Gayà radiografió sin medias tintas el porqué de la escandalosa derrota. La intensidad repercute en la concentración y esta, a su vez, en el rendimiento coral en defensa. «Veníamos de un partido muy malo, y en parte pasó lo mismo... Contra el Madrid pasó algo que es básico. Sin igualar la intensidad es muy difícil ganar. Es la realidad. No podemos permitirnos falta de actitud porque así no vamos a lograr los objetivos. Hay que volver a ser el equipo que éramos. No podemos encantarnos más porque la Champions se aleja. Hay que cambiar la actitud y demostrarlo ya desde el miércoles», dice el tercer capitán.

Entre las frases contundentes de Gayà una sobresale con el poso de reflexión que dejan las horas: «Hay que volver a ser el equipo que éramos». Es decir, el Valencia CF que cimentó el pase a los octavos de final de la Champions desde el carácter y el orden, que obtuvo en ambas ocasiones el añadido de dejar la portería a cero. O el Valencia que acabó la pasada temporada remontando hacia la cuarta plaza con apenas 35 goles en contra en 38 jornadas; únicamente, seis más que los ya encajados con 18 partidos menos en el casillero. La fortaleza en defensa ahuyenta las derrotas y acerca los triunfos.



Actitud, punto de partida

«Sabíamos las condiciones que había, pero para los dos. No es excusa, no nos pueden marcar gol en el minuto 6. Si empezamos así es difícil ganar. Hemos sido un equipo sin ganas y sin actitud. La afición no se merece un equipo así, tenemos que juntarnos más, ser más sólidos en defensa, si no será complicado lograr nuestras metas», agregó Gayà. Horas más tarde, el lunes en la Ciudad Deportiva de Paterna, la plantilla hizo autocrítica reflexiva junto al cuerpo técnico con el objetivo de recuperar la mejor cara del Valencia bajo la batuta de Celades, cuya máxima expresión se vivió en San Mamés o en Ámsterdam conteniendo el vendaval ofensivo del Ajax.

No obstante, el conjunto de Mestalla tiene camino por recorrer, en especial, lejos de casa donde las malas estadísticas se agudizan. En términos absolutos, los números reafirman la sensación de un bloque que concede en exceso al rival. Preocupante resulta el comprobar como los dos clubes de la ciudad lideran el ranking de remates en contra, además, con cifras por encima de la centena cuando se trata de disparos entre los tres palos. Respecto al total (309), el Valencia es quien más remates encaja desde fuera del área (123) y el segundo, nuevamente tras el Levante, si llegan dentro de los 16,5 metros del área (186).

Más allá de algún error, que ha podido condicionar en mayor o menor medida el resultado, lo cierto es que la crisis trasciende a la portería. Cillessen (15) y Domènech (10) han encajado 25 de los 29 goles que llevan en contra desde el interior del área. Otro síntoma de que al Valencia, como pasó en la jugada trenzada por el Mallorca en su tercer gol, se muestra en esta Liga muy permisivo a la hora de frenar al adversario. El problema defensivo es colectivo. Comienza en posiciones más avanzadas y se extiende al centro del campo. Pese a ser los mejores a porcentaje de entradas ganadas, los de Celades son los que menos entradas con éxito suman de Primera. Asimismo, sólo dos equipos –Barça y Levante– hacen menos faltas que los blanquinegros.



Neto, meta de otra dimensión

Evidentemente, tanto Jaume como Cillessen paran en un porcentaje menor (71.5 %) que el casi 80 % con el que Neto se codeaba con Jan Oblak y Ter Stegen el curso pasado. Aún así, el fallo sistémico supera a porteros y defensas, que mantienen niveles dignos para el grupo en estadísticas significativas como despejes, tiros o centros bloqueados. Y la cuestión empeora de modo alarmante en pases bloqueados, intercepciones o balones recuperados... Sólo Parejo, el décimo noveno, aparece en el top-20 de recuperadores.