Atención al PSG y el futuro de Kevin Gameiro

El mercado de delanteros está que arde en este mes de enero. Dos operaciones pueden significar un posterior movimiento de fichas de dominó que termine cambiando el ataque de muchos equipos porque muchos son los futbolistas implicados.

Y el Valencia CF está metido de lleno en esta tormenta desde la llegada de Quique Setién al banquillo del FC Barcelona. Las dos operaciones que pueden generar un movimiento de fichas de dominó son el posible ficha del uruguayo Cavani por el Atlético de Madrid, y el de Rodrigo Moreno por el FC Barcelona. Como ha publicado este periódico, una de las primeras peticiones de Quique Setién tras ser contratado como técnico del Barça ha sido el fichaje de Rodrigo Moreno ya que el uruguayo Luis Suárez estará lesionado hasta el mes de mayo. La operación ha pillado a contrapié al conjunto de Mestalla que había tomado la decisión de no traspasar al delantero porque la intención en este mercado invernal era reforzar el equipo para que sea más competitivo en la Liga de Campeones, donde se medirá al Atalanta en los octavos de final, así como en la Liga y en la Copa del Rey.

El Barcelona no parece estar por la labor de hacer un desembolso de tal calibre pero en estos días finales todo puede suceder, por ello el Valencia CF está obligado a tener recambios ante la posible salida de Rodrigo, y en este sentido, es seguro que se fichará un delantero pero puede haber más novedades y tienen que ver con lo que suceda en la otra gran operación de delanteros que se está gestando en el fútbol español, el fichaje de Cavani por el Atlético de Madrid.

Si el delantero uruguayo, que termina contrato con el PSG el próximo verano y por lo tanto su traspaso no debería ser muy alto porque ya puede firmar libre por cualquier equipo para el mes de junio, termina este mes de enero en el conjunto colchonero, el equipo galo buscará un delantero que supla la salida de Cavani. Y en esa lista de atacantes está el valencianista Kevin Gameiro. Está por ver si finalmente el ex valencianista Leonardo –que es el actual director deportivo del Paris Saint Germain- opta por él, pero es una realidad que lo tiene en cartera.

Hasta el momento muchos son los equipos que han llamado a la puerta de Gameiro en las últimas semanas, entre ellos el Nantes y el Olympique de Lyon, pero a ambos les dijo NO, algo que puede cambiar sin finalmente quien le hace la oferta es el conjunto de París, que de momento no se ha dirigido al Valencia CF. Las relaciones entre el PSG y el conjunto de Mestalla son excelentes, no en vano, Peter Lim, tiene muy buena relación con Nasser Al-Khelaïfi, presidenta del equipo francés.

