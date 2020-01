La Corea de Kang In estará en los Juegos Olímpicos

La selección sub-23 de Corea del Sur, a la que Kang In Lee no pudo unirse a principios de mes por lesión, estará en los Juegos Olímpicos. El valencianista de 18 años, por tanto, tendrá altas opciones de estrenarse este verano en una Olimpiada en Tokio 2020. Allí, si los surcoreanos ganan una medalla en el torneo de fútbol se librarán de hacer el servicio militar. La 'mili' en Corea del Sur es obligatoria y debe cumplirse entre los 18 y 28 años durante 18 meses.

Corea del Sur sub-23 se clasificó este miércoles tras imponerse 0-2 a Australia en la semifinal del Campeonato Asiático de la categoría. Los goles fueron obra de Kim Daewon y Lee Don Kyeong. La final será contra Arabia Saudí, ambos con la plaza olímpica ya garantizada, el 26 de enero. La tercera plaza será para el ganador del Australia-Uzbekistán, que completará el cupo de asiáticos en los Juegos junto a Japón, el anfirión.

El seleccionador surcoreano Kim Hak-bum reservó hasta última hora una plaza en la lista de la selección sub-23 a Kang In. La federación del país asiático solicitó al Valencia CF poder contar con el jugador. Sin embargo, al no ser una fecha FIFA de tipo A y estar en la fase final de recuperación de la lesión muscular, el club desechó la petición. De todos modos, aquello fue indicativo de la confianza que el técnico le tiene a Kang In, Balón de Oro y submcampeón del mundo sub-20 con el equipo de su nación en Polonia 2019.