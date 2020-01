Novedades en la operación del Barça para fichar a Rodrigo

La llegada de Quique Setién ha puesto sobre la mesa del FC Barcelona el nombre de Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia CF, que se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del club azulgrana. Un giro que desata una auténtica tormenta en el valencianismo a la espera de la decisión del máximo accionista, que es quien en última instancia daría o no el OK a la salida del futbolista.

El coste de la operación es lo que a día de hoy frena al Barça, que no tenía previsto un desembolso de este calibre en el mercado de invierno y necesitaría hacer más movimientos en su plantilla para poder lanzarse a por Rodrigo. O también convencer al club de Mestalla para que acepte una cesión (por la que pagaría una cantidad importante) con opción de compra obligada pero aplazada al próximo verano, que cono compensación sería incluso por una cantidad superior a los 60 millones que el Valencia CF mantiene como precio para traspasar al hispano-brasileño. Lo que está claro y confirmado es que el FC Barcelona lo quiere, como tanteó también esta posibilidad el pasado verano tras la final de la Copa de Sevilla, y que ahora tiene que fichar un delantero antes del 31 de enero.

Setién, que admira a Rodrigo desde siempre, sería el principal valedor de este fichaje en el caso de que se llegue a producir. El nuevo técnico del Barça contestaba este martes a la pregunta de si el Barça está negociando fichar un delantero, a lo que respondió que «es verdad que estamos hablando de ese tema, pero todavía tenemos que madurar las cosas un poco más. Todavía no puedo contestar sobre este tema, ni creo que deba hacerlo. Hemos hablado algunas cosas pero son temas internos y no hemos concretado nada. Casi mejor que no me preguntéis esas cosas y así nos evitamos perder el tiempo». Esas fueron sus palabras en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Ibiza.

En realidad, madurar significa desde el punto de vista del Barça cuadrar números y trasladar una oferta que convenza a Peter Lim, porque Rodrigo es un futbolista básico en los planes de Celades y una cesión no es el escenario ideal para el Valencia CF, que en el caso de quedarse sin él tendría que acudir al mercado e invertir para conseguir recambio. Es esta ocasión no hay dudas, si Rodrigo llegase a marcharse, el Valencia CF se reforzará con un delantero al menos antes de que cierre la puerta el mercado.

A diez días del cierre del mercado, todas las posibilidades se pueden contemplar, hay muchos clubes en busca de cambiar cromos y en general poco dinero para invertir, por lo que cesiones, opciones y demás van a estar a la orden del día.

También Albert Celades se sometió a las preguntas de los periodistas sobre este asunto. ¿Contempla la salida de Rodrigo? Su respuesta, ni sí ni no: «En cuanto a entradas y salidas como he dicho otras veces hay una parte del club que se dedicar a controlar jugadores y seguirlos porque es su trabajo y hay que estar pendientes de mejorar el equipo. Estoy contento con lo que tengo pero si llega o si sale alguien ya hablaremos, no podemos estar valorando rumores, cuando se hable de realidades daré mi opinión. Yo veo que Rodrigo ha entrenado con nosotros y es una realidad, lo demás son hipótesis. Si se da eso, o cualquier otra cosa, daré mi opinión».