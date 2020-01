U.D. Logroñés - Valenca CF, que salga el campeón de la Copa del Rey en Las Gaunas

Albert Celades no habla de crisis, pero tampoco esconde su preocupación por la indigna imagen, dicho por los capitanes, que ha ofrecido el equipo en sus dos últimos derrotas contra el Madrid y el Mallorca. Dolieron las goleadas, pero más las formas. El técnico del Valencia está muy preocupado y ocupado en la espiral negativa que se ha apoderado del equipo a nivel de fútbol y especialmente de actitud. No esperaba el comportamiento de sus jugadores en el King Abdullah de Jeddah y Son Moix sobre todo porque este grupo de futbolistas siempre demostró saber reaccionar a los contratiempos y levantarse ante las dificultades. Celades asume perder dos partidos seguidos, «es fútbol», pero no está dispuesto a soportar más faltas de «actitud», «intensidad» y «concentración». Todo aquello que Dani Parejo y José Luis Gayà denunciaron que faltó en los dos últimos partidos de enero .

El técnico no acostumbra a lanzar mensajes en sus ruedas de prensa. El martes lo hizo. Hasta tres veces repitió la palabra «rebelarse». «Yo no hablaría de crisis, no creo que sea así, se pueden perder dos partidos seguidos, aunque no es lo que nos gustaría, pero sí es cierto que la imagen no ha sido buena y queremos revertir esta situación. Somos conscientes de lo que ha pasado en Arabia y en Mallorca y tenemos que rebelarnos. Hay que darle la vuelta a una situación que no es crítica pero no es la mejor y mañana -por hoy- es una oportunidad para hacerlo», decía Celades preocupado. El técnico no se explica cómo el equipo puede haber perdido su personalidad en dos semanas. «Nos tenemos que rebelar con esta situación, lo que más me ha sorprendido es que este equipo siempre ha tenido una reacción buena en momentos difíciles y llevamos dos partidos que no ha sido así, que no hemos reaccionado. Me sorprende que no nos hemos rebelado ante esa desconexión y nos ha costado reaccionar cuando el equipo había demostrado lo contrario».

El Valencia ha pasado de ser un equipo que compite hasta el último minuto a ausentarse desde el primero y así no se consiguen los objetivos. Ya avisó Gayà. La autocrítica además de pública también ha sido interna en el vestuario. «Lo hemos hablado, todos somos conscientes de lo que ha pasado y tenemos que rebelarnos ante eso, no puede ser, me niego a pensar que esto sea así, hay que darle la vuelta, está en nuestra mano y hay que empezar a hacerlo». Desde ya. Lo dijo Parejo en Son Moix. Ese «ya» es la UD Logroñés. No hay margen de error por la eliminatoria a partido único y porque el mar de dudas del Valencia no admite más errores. Celades no se fía. «Será un partido difícil donde defendemos el título, pero hay que saber que van primeros en Segunda B, que están jugando bien, han eliminado al Cádiz que era líder de Segunda y eso demuestra el nivel que tienen, habrá que estar muy mentalizados de lo que nos podemos encontrar. Espero muchas dificultades por el clima -6 grados-, por el campo y por jugar contra un equipo que va líder en su grupo».



Con la Copa, pero sin VAR

El equipo está obligado a comenzar su defensa del título con responsabilidad, orgullo y por encima de todo respeto al rival y al escudo. Justo al lado del murciélago y los colores de la senyera, el Valencia lucirá un distintivo especial como actual campeón. Conviene no olvidarlo. La afición quiere ver a ese equipo campeón y no al que ha deambulado por Arabia y Mallorca de ridículo en ridículo. «Hay que ir con la mejor mentalidad, es la Copa, somos los campeones y nos lo tomamos con mucha seriedad», aseguraba Celades. Esperemos que salga el equipo campeón. Todo lo que no sea así será una temeridad. Por si fuera poco no hay VAR hasta octavos de final. Peligro en Las Gaunas.