Así fue la charla de Celades en Las Gaunas: "Concentración, tíos"

El Valencia CF ganó en su partido de Copa del Rey ante el Logroñés por 0-1 con gol de Maxi Gómez en el minuto quince de partido y estará en el sorteo de octavos de final de Copa del Rey que se celebra este viernes. El partido no fue fácil a pesar de que el conjunto riojano milita en Segunda B, la categoría de bronce del fútbol español, y como muestra valga lo mucho que les costó al FC Barcelona eliminar a la UD Ibiza y al Real Madrid al Unionistas de Salamanca, ambos también de Segunda Divisón B.

Más allá del juego y de las ocasiones de gol, el Valencia CF no subestimó al rival y como muestra el documento al que tuvo acceso el programa El Chiringuito de Jugones que presenta Josep Pedrerol. El Chiringuito captó parte de la charla técnica que Celades dio a sus futbolistas en el descanso del encuentro en el vestuario de Las Gaunas, ya con 0-1 a favor de los valencianistas.

Estas son las palabras de Celades: "Y sobre todo mucha concentración tíos, mucha concentración. Diakha -Diakhabi-, no pierdo la concentración, está bien. Thierry -Correia-, tampoco, Carlos, Kang In, sólidos por dentro. Esquerdo, sólidos por dentro aguanto ahí. Kang In, echas una mano ahí. Si veo que tengo posibilidades, por supuesto, si no, no hay problema. Estoy sólido por dentro, ¿de acuerdo? ¡Vamos eh tíos! No doy ni una opción, ni una opción. No cometo errores. Todo el mundo, vamos, todo el mundo. Que cuesta mucho ponerse por delante, ya lo hemos hecho y seguimos. 45 minutos, ¡hay que disfrutar en el campo hostia! Hay que competir, va, va, salimos".