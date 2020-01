¿Estará Cillessen ante el Barça?

Para el partido del sábado en Mestalla puede dar una curiosa circunstancia en la portería, y es que ninguno de los dos porteros que Valencia CF y FC Barcelona se intercambiaron el pasado verano esté en el partido. Es seguro que no jugará el brasileño Neto, que se lesionó el pasado miércoles en el partido de Copa del Rey que el Barça disputó ante la UD Ibiza. El club catalán hizo un comunicado sobre el estado del brasileño en el que decía que sufre un esguince en el tobillo izquierdo y aunque no especificaba tiempo el tiempo de reposo, está confirmado que no llega al encuentro del sábado.

Muchas más incógnitas hay en cuanto al portero valencianista Jasper Cillessen. El futbolista holandés no jugó el partido de Copa ante el Logroñés a pesar de que inicialmente estaba en el equipo titular, pero durante el calentamiento sintió molestias y finalmente optó por no jugar. Celades confirmó en rueda de prensa que las molestias no tenían nada que ver con la lesión anterior, una lesión muscular en el gemelo.

El jueves, en la sesión de entrenamiento vespertino que tuvo el equipo a puerta cerrada, Cillessen no se ejercitó con el grupo y está por ver si lo hará durante la mañana de hoy viernes. Será la última sesión de trabajo ya que tras ella el entrenador valencianista ha de dar la lista oficial de convocados para el encuentro de mañana.