LaLiga: Valenca-Barcelona, el centrocampista anti-Barça

Francis Coquelin tuvo buenos minutos en Las Gaunas. No puede ser una sorpresa, pero sí supone una buena noticia desde el punto de vista de las sensaciones, en clave individual y también colectiva. El equipo le necesita –siempre– y ante el FC Barcelona un poco más, por personalidad competitiva, por rol específico y porque Parejo se pierde la gran cita por sanción. Celades no podrá contar con el centrocampista que lleva el volante; habrá cambio obligado de conductor y el contexto exige un extra del copiloto. Coquelin no va a ser playmaker, pero sí tiene una virtud esencial: hacer mejor al compañero desde la intensidad y el trabajo defensivo, aunque él mismo huya de la etiqueta de stopper puro. Sea cual sea la apuesta del míster, el francés (28 años) tiene papel protagonista por interpretar.

Coquelin viene de encadenar una serie de partidos por debajo de su mejor versión. Cuestión lógica debido a la acumulación de minutos de máxima exigencia y de partidos al límite en las últimas semanas. La lesión de Geoffrey Kondogbia ha hecho imposible la rotación. En el guión ideal de Celades para la Copa estaba darle descanso, necesario. Todavía sin el centroafricano, pero consciente de la inferioridad de la UD Logroñés y de la importancia de un Coquelin más fresco ante el Barça, el míster lanzó una sala de máquinas cien por cien creativa en Las Gaunas, con la dupla Soler-Parejo en la base más Esquerdo en izquierda, Ferran por derecha y Kang In de mediapunta. Cuando la eliminatoria se puso fea y el Valencia CF reclamó un plus en capacidad para cortar, recuperar y frenar al rival, Celades echó mano de Coquelin.



Pendientes de Rodrigo

El mediocentro, con raíces en Reunión, entró por Kang In superada la hora de partido y su acción se notó de inmediato para bien. No por la salida de Kang In, que estuvo acertado, sino por sus características. Parejo sube o baja la temperatura del Valencia CF y no tiene recambio en la construcción. Ante el Barça, Celades tendrá que apostar y acertar con la solución. La vuelta de Rodrigo Moreno, todavía en el aire, puede aliviar su ausencia por su capacidad para enlazar y oxigenar el juego como quinto centrocampista. Soler o Kondogbia son las primeras alternativas. Si es Carlos, dejará una plaza libre en una de las bandas. Si es Kondogbia, Soler seguirá en izquierda. Siempre pendientes de Rodrigo. Kondo y Coque no han tenido todavía un gran partido juntos, pero hay química entre los dos y su perfil es más complementario de lo que advierte en análisis superficial. Depende también del reparto de roles; Geoffrey es más creativo, tiene más campo y llegada. La duda está en el estado físico del dorsal seis, que no viajó a Logroño por unas ligeras molestias... no tocaba arriesgar y el Barça llega mañana. La otra alternativa pasa por sacar a Wass del lateral y meter a Jaume Costa en su posición. Puzle con varias piezas en el aire.

Ante el Barça siempre cuentan los centrocampistas, la capacidad para condicionar el juego de pase, la importancia de controlar a Leo Messi. Coquelin tiene experiencia y la referencia de su acción en la final de Copa sigue viva. La cuestión es que para tener éxito hace falta su versión total y la del equipo.