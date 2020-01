Esta es la oferta del Barcelona por Rodrigo que ha rechazado el Valencia CF

El FC Barcelona quiere fichar a Rodrigo Moreno pero de la misma manera que lo quiso fichar el Atlético de Madrid el pasado verano, sin dinero. El Valencia CF no pide la claúsula del jugador, que asciende a 120 millones de euros, pero sí una cantidad que se puede adecuar más o menos a mercado, aunque esa es una valoración que se puede considerar personal. Sea como sea, el conjunto de Mestalla le pide al Barça sesenta millones por Rodrigo, si bien la operación se puede hacer de varias maneras. O con un traspaso ahora, o con una cesión y opción de compra en verano.

Al respecto, el conjunto catalán no parece pasar por un buen momento financiero y no acepta estas condiciones. Al contrario, empezó intentando meter en la operación dos futbolistas del filial como son el delantero Abel Ruiz y el lateral derecho Moussa Wagué, pero el Valencia CF no ha aceptado.

Ahora, el diario Sport ha publicado la nueva propuesta del club azulgrana por Rodrigo. El Barça propone una cesión hasta final de temporada con una opción de compra que no sea obligatoria, algo que el Valencia CF no acepta. El club de Mestalla acepta que si el pago del traspaso no es en enero, sea en junio pero que sea obligatorio. Pues bien, como el Barça no quiere poner la opción de compra obligatoria propone una penalización en favor del club de Mestalla si en verano no compra al jugador. Esta es la información que publica Sport, si bien no se conocen las cantidades que pagaría el Barça por la cesión ni tampoco la cantidad de la penalización.

De momento, y según ha podido saber SUPER, el Valencia CF rechaza esta opción. Si el Barça quiere fichar a Rodrigo tiene que garantizar el pago, es decir, tiene que garantizar que se lo queda en propiedad. En otras palabras, el club de Metalla considera que esta propuesta no le beneficia.