Ojo al palo de Arteta a Dani Ceballos

Mike Arteta, entrenador del Arsenal, equipo de la Premier League inglesa, se ha pronunicado en rueda de prensa sobre la situación de Dani Ceballos, futbolista que quiere salir del equipo de Londres y que el Valencia CF contempla como posibilidad para este mercad de invieno.

Las palabras de Arteta se pueden considerar un palo al futbolista andaluz, que está cedido en el equipo de Londres por el Rel Madrid, pero que prefiere cambiar de aires porque no tiene minutos: "He hablado con él. Cuando llegué al club él no estaba aquí, estaba recuperándose de su lesión en Madrid durante un mes. Cuando volvió siguió con la recuperación, intentando ponerse en forma. No he visto mucho de él, porque apenas ha entrenado una semana o diez días con nosotros. He escuchado estos rumores sobre él pero no tengo nada que comentar", puntualizó el técnico español.

Por último, Arteta le envió un mensaje claro al centrocampista de Utrera: "Tiene que ponerse en forma y luchar por su puesto. Después de eso elegiré a los mejores futbolistas que yo crea para el equipo".