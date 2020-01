Rodrigo apunta al Barcelona

Rodrigo puede ser la gran novedad del Valencia CF en el partido de este sábado en Mestalla. El delantero hispanobrasileño ha sido baja en los últimos partidos del Valencia CF por un esguince de rodilla que sufrió en el partido ante el Eibar y fue baja en la Supercopa ante el Real Madrid y el pasado domingo en Son Moix ante el Mallorca. Y son precisamente dos de los peores partidos que ha jugado el Valencia CF desde que Celades llegó al banquillo valencianista el pasado mes de septiembre.

Se cumplen por tanto tres semanas desde el partido ante el Eibar y en esta es cuando debía probarse para ver si llega en condiciones al partido con el FC Barcelona. El pasado martes fue la primera toma de contacto e hizo la mitad de la sesión de trabajo del equipo, y el jueves completó la sesión. Rodrigo no está en perfectas condiciones pero eso no significa que no pueda jugar, o que no pueda entrar en la convocatoria. Y más teniendo en cuenta que no se trata de un partido cualquiera. Ingredientes hay de sobra.

El primero que se trata de uno de los grandes choques de la temporada ya que visita Mestalla el FC Barcelona. Además, el equipo viene de hacer el ridículo en Son Moix ante el Mallorca y todos los futbolistas, los que jugaron y los que no, tienen ganas reivindicarse como colectivo. Pero hay una circunstancia que está por encima de todas, y no es otra que la posibilidad de que el propio Rodrigo termine fichando por el FC Barcelona. Para tal efecto apenas quedan unos días de mercado, se cierra el sábado uno de febrero, lo que significa que si termina fructificando la operación, el de este sábado puede ser el último partido de Rodrigo Moreno como valencianista€



La opción Dani Ceballos

Paralelamente a la situación de Rodrigo, la actividad en las oficinas del Valencia CF es frenéntica y va a más a medida que se acercan los últimos días de mercado. El club trata de estar protegido ante la posible salida de Rodrigo o incluso de Kevin Gameiro que está en la agenda del París Saint Germain, lo que supondría verse en la necesidad de tener que fichar dos delanteros. Además, sobre la mesa de la nueva dirección deportiva se plantean nuevas situaciones como es la del centrocampista de Utrera Dani Ceballos.

El jueves mismo hubo una toma de contacto del Valencia CF por Ceballos,que milita en el Arsenal de Londres cedido por el Real Madrid hasta final de temporada, pero apenas juega y está valorando la posibilidad de salir en busca de minutos. La noticia del interés del club de Mestalla ha sido adelantada por el periódico Marca y según ha podido confirmar este periódico, se trata de una opción que el Valencia CF contempla y tiene sobre la mesa, si bien nada está decidido en estos momentos. Es más, todo sigue pendiente con lo que suceda con Rodrigo Moreno y el FC Barcelona. Si sale el delantero puede desencadenar muchos movimientos en la plantilla.



La renovacicón de Garay

Por otra parte, fuentes del club han confirmado que la renovación del argentino Ezequiel Garay ya está cerrada y que en los próximos días se hará oficial. Estaba todo acordado desde hace unos días pero los cambios en la estructura deportiva del club han retrasado la firma de los documentos.