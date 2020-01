Última hora deportiva en el Valencia CF: Rodrigo y Cillessen

Jasper Cillessen no jugará contra el Barcelona. Repetirá Jaume Doménech bajo palos y el portero del Mestalla Cristian Rivero estará en el banquillo. El holandés no se ha ejercitado por segundo día consecutivo en la ciudad deportiva de Paterna. El ex del Barça no disputó el partido de Copa ante la UD Logroñés a pesar de que inicialmente estaba en el equipo titular, pero durante el calentamiento sintió molestias y finalmente optó por no jugar. Celades confirmó en rueda de prensa que las molestias no tenían nada que ver con la lesión anterior, una lesión muscular en el gemelo.

Quien sí tiene opciones de llegar a tiempo contra los de Quique Setién es Rodrigo Moreno. El hispano-brasileño se ha ejercitado con una protección en la rodilla y todo apunta a que al menos estará en la lista de convocados. También ha trabajado a buen ritmo Geoffrey Kondogbia.

Denis Cheryshev, por su parte, no ha saltado al césped a entrenar y es baja. Además de Cillessen y Cheryshev, Albert Celades contará con las bajas ya sabidas de Cristiano Piccini, Manu Vallejo y un Gonçalo Guedes que sigue realizando trabajo con balón en el césped al margen del grupo.